Turnuvanın şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor oldu

League of Legends oyununun espor ligi Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi’nde 2019 Kış Mevsimi Finali 13 Nisan’da Riot Games Espor Sahnesi’nde oynandı. Nefes kesen bir mücadeleye sahne olan final maçını, Bahçeşehir SuperMassive’i 3-0’lık skorla mağlup eden 1907 Fenerbahçe Espor kazandı. Günün sürprizi ise Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un kupa töreni sırasında Riot Games Espor Sahnesi’ne gelmesi ve finalist takımları tebrik etmesi oldu.

Finalde “En Değerli Oyuncu” ödülünü ise yüksek performansıyla dikkat çeken, 1907 Fenerbahçe Espor’un üst koridor oyuncusu Ruin aldı. Başarılı oyuncuya ödülünü Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy verdi.

Engin Aksoy, şunları söyledi:



“Vodafone FreeZone olarak, ülkemizde esporun gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu anlayışla, esporun en büyük destekçilerinden biri olmayı sürdürüyoruz. Espor, taraftarlık bilinci oluşmuş, çok güçlü bir alan. Stratejinin, reflekslerin ve karşılıklı zekânın mücadelesini sanal bir dünyanın içinde izlemek için milyonlar ekranları başına toplanıyor. Takımı için tezahürat yapan taraftarlar final mücadeleleri için spor salonlarını dolduruyor. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali de salondaki ve ekranları başındaki binlerce gencimizin katılımıyla büyük bir heyecan ve coşku içinde geçti. Birinciliği kazanan 1907 Fenerbahçe Espor takımını kutluyorum, uluslararası MSI turnuvasında ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyorum. ‘En Değerli Oyuncu’ ödülüne hak kazanan Ruin’i de ayrıca kutluyor, başarılarının devamını diliyorum.”

Riot Games Türkiye Ülke Genel Müdürü Bora Koçyiğit ise şöyle konuştu:



“Bugün Riot Games Espor Sahnesi'nde Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi’ni finale yakışır bir mücadele ile geride bıraktık. Heyecanlı ve coşkulu bir final mücadelesini espor tutkunlarıyla birlikte izledik ve esporun güzelliklerine, takım oyununa, mücadele ruhuna bir kez daha şahit olduk. Takımlarımız her sezon olduğu gibi bu sezonda da centilmence ve tutkuyla mücadele ederek hepimize kaliteli bir Kış Mevsimi yaşattılar. Yaz mevsimi sezonunda da çok özel mücadelelere tanıklık edeceğimizi düşünüyorum. Bu zorlu mücadeleden zaferle ayrılan 1907 Fenerbahçe Espor’u ve ‘En Değerli Oyuncu’ ödülünü kazanan Ruin’i kutluyorum. Ülkemizi Sezon Ortası Turnuvası’nda başarıyla temsil edeceklerine de yürekten inanıyorum. Ekranları başında bu keyifli finali bizlerle paylaşan tüm izleyicilere de teşekkür etmek istiyorum.”

Canlı yayınlarla 100 bini aşkın kişi izledi



Riot Games Espor Sahnesi’nde bin espor tutkununun katılımıyla gerçekleşen Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Finali’ni canlı yayınlarla Yüz binden fazla izleyici takip etti.

Sezon Ortası Turnuvası heyecanı başlıyor



Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi 2019 Kış Mevsimi Şampiyonu 1907 Fenerbahçe Espor Sezon Ortası Turnuvası (MSI) için ülkemizi temsil etme hakkını da kazandı. 1 Mayıs’ta ön eleme aşaması ile başlayacak olan turnuva, yarı finallere kadar Ho Chi Minh şehrinde devam edecek. Taipei şehrinde düzenlenecek olan yarı final ve final karşılaşmaları ise 17-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.