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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
21.10.2019 - 14:59, Son Güncelleme:

TÜRKSAT, "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek

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TÜRKSAT, "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek

TÜRKSAT AŞ, e-Devlet ile e-Dönüşüm'de uygulanabilir, sürdürülebilir, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak projelerin oluşturulması için "Dijital Türkiye Fikir Maratonu" düzenleyecek.

Şirketten yapılan yazılı açılamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin himayesinde Dijital Türkiye Fikir Maratonu gerçekleştirilecek.

Dijital Türkiye Fikir Maratonu ile uygulanabilir, sürdürülebilir, teknoloji odaklı fikirlerin geliştirilmesi ve yeni hizmetlerin tasarlanmasını sağlayacak projelerin oluşturulması amaçlanıyor. Üniversite öğrencileri arasında yapılacak yarışmayla gençlerin, e-devlet hizmet tasarım süreçlerini ve teknik altyapısını kavrayabilmeleri ve genç yeteneklerin keşfedilebilmesi hedefleniyor.

Yarışmaya, lisans ve yüksek lisans bölümlerinde kayıtlı olan öğrenciler, 1 Aralık'a kadar en az 3 en fazla 5 kişiyle oluşturdukları takımlarla "https://fikirmaratonu.turksat.com.tr" adresinden başvurabilecek. 

Yapılacak ön değerlendirmede en yüksek puanı alan 12 takım 14 Aralık'ta Teknopark Ankara'da yapılacak final etabına davet edilecek. Yarışmayı kazanan takıma 15 bin, ikinciye 10 bin üçüncüye ise 5 bin lira ödül verilecek.

"Ideathon" olarak da adlandırılan Fikir Maratonu, katılımcıların ekip oluşturarak, bir günlük süre boyunca teknik ya da sosyal problemlere çözüm bulmaya çalıştığı, yeni iş fikirleri geliştirdiği, sonrasında katılımcıların jüriye sunum yapmasıyla kazananın seçildiği bir süreç olarak tanımlanıyor.

Veriyi iyi yönetebilen çağı yakalayacakNesnelerin İnterneti ile birlikte milyarlarca cihaz birbirine bağlanacak, her bir cihazın ürettiği veri ise ‘big data’ yani ‘büyük veri’yi ortaya çıkaracak. Bu kapsamda veri yönetimi konusunda dünyanın önde gelen isimlerinden biri olan Hitachi Vantara’nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, Hitachi Next 2019 zirvesinde Hürriyet’e özel önemli açıklamalarda bulundu.
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