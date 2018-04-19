Türksat AŞ ile NigComsat arasında iş birliği
Türksat AŞ ile Nijerya uydu operatörü NigComsat arasında iş birliği anlaşması imzalandı.
Söz konusu anlaşma, Türksat AŞ Genel Müdür Yardımcıları Hasan Hüseyin Ertok ve Metin Çavuşoğlu ile NigComsat Üst Yöneticisi Kazeem Kolawole Rajı ile Genel Sekreteri Alma Okpalefe arasında imzalandı.
Türksat AŞ ile NigComsat arasındaki iş birliği, Türksat 5B uydusu iş modeli geliştirme, Nijerya bölgesinde uydu iletişimi için potansiyel yer istasyonu planlaması, bölgedeki televizyon kanalları için ortak platform, e-Devlet ve coğrafi bilgi sistemlerine ilişkin potansiyel ortaklıklarını kapsıyor.
Türksat AŞ Gölbaşı Yerleşkesinde düzenlenen törene, Türksat yetkilileri ile NigComsat Uydu Kontrol Genel Müdürü Danjuma İbrahim Ndıhgıhdah, Pazarlama Yöneticisi Edidiong Nsikak Eduok ve TV Servisleri Müdürü Temitope Yoosuf da katıldı.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle