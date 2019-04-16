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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
16.04.2019 - 11:27, Son Güncelleme:

Türksat Afganistan'a gözlem istasyonu kuracak

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Türksat Afganistan'a gözlem istasyonu kuracak

Türksat AŞ, büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklik oluşturması amacıyla Afganistan'da istasyon kuracak.

Türksat'ın Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgiye göre, şirketin işlettiği uydu kapasiteleri üzerinden transmisyon yapılması planlanan her türlü taşıyıcının yayın parametrelerinin belirlenmesi ve yayındaki taşıyıcıların belirlenen parametreler çerçevesinde kesintisiz yayına devam edebilmesi için 7 gün 24 saat esasına göre denetim ve takip faaliyetleri yürütülüyor.

Türksat uyduları üzerinden yayın yapacak uydu uplink istasyonlarının teknik spesifikasyonlara uyması için gerekli anten testleri gerçekleştirilerek, sertifikasyon sağlanıyor.

Uydu frekans gözlem faaliyetlerinin kalitesini artırmak amacıyla operasyonel faaliyetlerin yürütüldüğü anten ve alt sistemlerinin modifikasyonu ve bakım onarım faaliyetleri düzenli olarak gerçekleştiriliyor.

Coğrafi yedeklik imkanı

Bu kapsamda, 3 yıl içinde uydu filosuna katılması beklenen Türksat 5A, Türksat 5B ve Türksat 6A uydularının frekans gözlem faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için altyapı genişletme çalışmaları devam ediyor.

Büyüyen uydu filosuyla frekans gözlem kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve coğrafi yedeklik oluşturulması amacıyla Ankara ve İstanbul'daki istasyonlara ek olarak geçen yıl Almanya istasyonunun kurulumunu tamamlayan şirket, bu kez yönünü Afganistan'a çevirdi. Türksat, Afganistan'da da gözlem istasyonu kurulması amacıyla çalışmalarına başladı.

Türkiye'nin frekans hakları korunuyor

Bu istasyonlar aracılığıyla Türksat haberleşme uydularının ilgili coğrafyalardaki uydu iniş gücü ve servis kalitesi ölçülürken, aynı zamanda komşu uydulardan gelebilecek olumsuz etkilerin analizi gerçekleştiriliyor ve bunların bertaraf edilmesi sağlanıyor. Türkiye'nin ulusal frekans hakları da korunuyor. 

Ayrıca, ölçüm sistemine küçük antenler dahil ediliyor. Son kullanıcılar referans alınarak, spektrum takibi ve yayın kalitesi ölçümleri yapılmaya başlandı. Söz konusu kalite ölçümleri için kullanılan yazılımlar, Türksat bünyesinde geliştirildi.

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