Türksat 5A'nın 2020, Türksat 5B'nin ise 2021’de uzaya fırlatılması hedefleniyor
Küresel Uydu Ekosisteminin Türkiye’deki buluşma noktası Global Satellite Show dördüncü kez kapılarını açtı. 1-3 Kasım 2018 tarihlerinde Türksat’ın stratejik partnerliği ve TRT’nin iletişim sponsorluğu ile İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek fuarın açılışı, T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın canlı yayın bağlantısı ve T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, RTÜK Başkanvekili Esat Çıplak ve TRT Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç’ün katılımlarıyla gerçekleştirildi.
Bu yıl ilk kez yayıncılık sektörünün geleceğini ele alan Broadcast Eurasia etkinliğine de ev sahipliği yapan Global Satellite Show’un açılışında, Dubai’de düzenlenen Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konferansı ile Suriye’de sınır ötesi harekatların yürütüldüğü Afrin ve Marmaris-Aksaz açıklarında seyir halindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait UMUT gemisine canlı uydu bağlantıları gerçekleştirildi.
“Uydu ve yayıncılık alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz”
Uluslararası Telekomünikasyon Birliği’nin Yetkili Temsilciler Konferansı için Dubai’de bulunan ve 4.Global Satellite Show’un açılışında canlı bağlantıya katılan T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan; “Uydu ve yayıncılık alanındaki çalışmalara büyük önem veriyoruz. Bu vizyonla ilk milli haberleşme uydumuz Türksat6A’yı yerli olarak imal ediyoruz. 6A uydumuz Ankara-Kahramankazan’daki tesislerimizde tamamen yerli olarak kendi mühendislerimizle geliştiriliyor. Türksat 5A ve 5B uydularımız ise ülkemize dünya üzerinde daha geniş bir alanda uydu yayını yapma imkanı sağlayacak. Airbus Defence and Space (D&S) firmasıyla geçen sene yaptığımız sözleşme çerçevesinde Türksat 5A ve 5B uydularımızın üretimi de süratle devam ediyor. Şu anda uydular en son kritik gözden geçirme aşamasında. Türksat 5A’yı 2020 yılında, Türksat 5B’yi de 2021 yılında uzaya fırlatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.
Türksat 6A'nın üretimi 2020 yılı sonunda tamamlanacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurtise Global Satellite Show ile uydu ekosisteminin gelişimine yön veren CEO’lar ve şirketlerle bir araya gelerek pek çok birikimle tecrübeyi paylaşma fırsatı bulduğunu belirterek; “Uydu serüvenimiz Türksat'ın Gölbaşı Yerleşkesi'nde 1978 yılında kurulan ilk yer istasyonu AKA-1 ile INTELSAT üzerinden Atlantik Bölgesi uyduları kullanılarak 3 ülke ile haberleşme sağlanmasıyla başladı. 11 Ağustos 1994'te nihayet Türkiye de uzaydaki maddi varlığına kavuştu. Ülkemizin ilk uydusu Türksat 1B, Fransız Guyanası'ndan fırlatılarak uzaydaki yolculuğumuz başladı. 1996 yılında ise Türksat 1C uydusunun fırlatılmasıyla uydu filomuz güçlendi. 2001 yılında fırlatılan Türksat 2A uydusu ile Türkiye, uydu işletme kabiliyeti olan ülkeler arasında yer aldı. Bugün ne mutlu ki Türksat 3 haberleşme ve 3 gözlem uydusundan oluşan uydu filosuyla dünya liginde yer alıyor. Milli uydu ekosistemimizin geliştirilmesi, uzay ve uydu teknolojilerinin altyapısının kurulması için çalışıyoruz. Uzay Sistemleri ve Test Merkezi’nde Türksat 6A uydumuzun yapım çalışmalarını sürdürüyoruz. Amacımız 2020 yılının sonunda Türksat 6A'nın üretimini tamamlamak” dedi.
“Türkiye savunma ve havacılık sektörlerinde küresel güç olma konumuna geçti”
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralayise Türkiye’nin geliştirdiği nitelikli ürün ve hizmetleri dünyaya satma hedefi doğrultusunda önemli çabalarda bulunduğunu söyleyerek; “Türkiye uydu, uzay, savunma ve havacılık sektörlerinde bölgesel güç olmaktan küresel güç olma konumuna geçti. Bu alanlarda geliştirilen proje sayılarımızda da ciddi bir artış bulunuyor. Türkiye artık kendi tankını, insansız hava aracını üretiyor. Bu durum özellikle ihracat açısından da büyük önem taşıyor.” dedi.
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