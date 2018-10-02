TurkNet'in kotasız internet kullanıcısı sayısı 200 bini aştı
TurkNet’in taahhütsüz, kotasız ve limitsiz internet sağladığı kullanıcı sayısı 200 bini geçti.
TurkNet’in, Türkiye’nin her yerindeki aboneleri için sunduğu AKN’siz (Adil Kullanım Noktası) ve taahhütsüz internet hizmetinin kullanıcı sayısı 200 bini geçti. TurkNet’in 200 binden fazla bireysel, 20 binden fazla KOBİ ve 3 bine yakın kurumsal müşterisi bulunuyor. TurkNet yarattığı değer ile bir milyondan fazla ev ve iş yeri kullanıcısını internetle buluşturuyor.
TurkNet 2016 yılında taahhütsüz ve o zamanki ortalama aylık ortalama veri kullanımlarının çok üzerinde 150 GB AKN’li, her yöne ayda 1.000 dakika telefon hizmetini bir arada sunan Özgür İletişim paketini çıkardı. 2017 yılının Eylül ayında Adil Kullanım Noktası uygulamasına son verdiğini açıklayan TurkNet, bu tarihten itibaren büyük bir ivme yakalayarak, bireysel internet abone sayısını bir yıl içinde yüzde 50’ye yakın bir oranda artırarak, 200 bin abonenin üzerine çıkardı.
TurkNet, kullanıcıların yüzde 20’ye yakın kısmına santrallerde kurduğu kendi aktif altyapısıyla hizmet veriyor. Kendi altyapısıyla hizmet verdiği kullanıcılara her yöne 1.000 dakikalık telefonla görüşme hizmeti ile birlikte hiçbir taahhüt olmadan 100 Mbps’e kadar indirme hızında internet sunan paketin aylık kullanım ücreti 64,99 TL. Aktif altyapıda bulunmayan müşterilere ise 35 Mbps’e kadar yine aynı fiyattan AKN’siz hizmet sunuyor. Bu müşteriler 35 Mbps’ten daha yüksek hız isterlerse ayda 79,99 TL’ye Özgür İletişim Ekstra paketini alabiliyor. Bu pakette yine taahhütsüz, AKN’siz internet, her yöne ayda 1.000 dakika konuşmayla birlikte sunuluyor.
TurkNet, aktif altyapısındaki müşterilerine belirli limitlerde değil, kullanıcının altyapısının desteklediği maksimum hızda yükleme hızı sağlıyor. Şu an aktif altyapıda 50 Mbps’e kadar upload hızı sağlanabilen müşteriler var.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle