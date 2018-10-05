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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 11:39, Son Güncelleme:

Türkiye'yi 5G'ye taşıyacak laboratuvarlar kuruluyor

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Türkiye'yi 5G'ye taşıyacak laboratuvarlar kuruluyor

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, "Servis sağlayıcıların büyük gayret ve kaynak aktarmasıyla 5G laboratuvarları, üçgen alana (Hacettepe, Bilkent, ODTÜ) kurulmaya başlandı." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, 5G laboratuvarlarının, servis sağlayıcıların büyük gayret ve kaynak aktarmalarıyla, içerisinde Hacettepe, Bilkent ve ODTÜ'nün bulunduğu üçgen alanda kurulmaya başlandığını bildirdi.

Rektör Özen, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yürütülen ve Hacettepe, Bilkent ile ODTÜ'nün de dahil olduğu 5G çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünya telekomünikasyon sektörünün sadece insanların değil cihazların da birbiriyle haberleşmesine olanak sağlayacak 5G'ye geçmeye hazırlandığı bir süreçte 3 üniversitenin ortak bir çalışmada yer almasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. Özen, Hacettepe Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nün son derece gelişmiş ve üst düzey araştırmalar yaptığını bildirdi.

"Hiçbir mali sıkıntı yok"

Bir hayalini de paylaşan Özen, şöyle konuştu:

"ABD'nin doğu yakasında, saygın ve ünlü 3 üniversitenin oluşturduğu bir üçgen vardır. Buraya 'araştırma üçgeni' denir. Doğu yakasının neredeyse tüm Ar-Ge'si oradan çıkar. Ben de doğma büyüme Ankaralı olarak 'bilim ve sanatın merkezi Ankara'dır' inancımdan yola çıkarak, Hacettepe, ODTÜ ve Bilkent'in konumlarını da göz önüne alarak Türkiye'nin araştırma üçgeninin burası olduğunu gösteren sembolik çalışmanın 5G olduğuna inanıyorum. 5G, Türkiye için çok önemli. Servis sağlayıcıların büyük gayret ve kaynak aktarmasıyla 5G laboratuvarları, bu üçgen alana kurulmaya başlandı."

Üçgenin bir ucunun Hacettepe Üniversitesi Beytepe Yerleşkesi'nde, bir ucunun ODTÜ'de ve arada Bilkent olmak üzere Eskişehir yoluna kadar uzanarak BTK'da biteceğini dile getiren Haluk Özen, "5G, daha ticarileşmeden bu alanda kullanılır hale gelecek ve böylece bu alandaki öğrenciler 5G ile öncelikle tanışma ayrıcalığına sahip olacaklar." diye konuştu.

Özen, çalışmada hiçbir mali sıkıntının da bulunmadığını da belirterek, "Endüstride çok gerekli olan 5G teknolojileri, aynı zamanda sağlık teknolojileri, uzaktan ameliyatlar, eğitim, taşıtlar, nesnelerin internetinin olmazsa olmazı. Ben Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak çok heyecanlıyım. Sistemin çalışması için önümüzde minimum 1,5-2 yıl olduğunu biliyorum." dedi.

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