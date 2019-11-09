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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.11.2019 - 07:39, Son Güncelleme:

Türkiye'ye gelecek araştırmacıların çalışma izni alma süreci kolaylaştırıldı

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Türkiye'ye gelecek araştırmacıların çalışma izni alma süreci kolaylaştırıldı

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı başta olmak üzere Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak için Türkiye'ye gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni alma süreci kolaylaştırıldı.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı, Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı kapsamındaki projelerinde çalışmak üzere Türkiye'ye gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni alma süreci basitleştirildi.

AA muhabirinin TÜBİTAK'tan edindiği bilgiye göre, kurum ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yabancı araştırmacıların Türkiye'de çalışma izni almasına yönelik süreci kolaylaştıracak ortak bir girişim başlattı.

Lider Araştırmacılar Programı başta olmak üzere Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projelerinde çalışmak için Türkiye'ye gelecek yabancı araştırmacıların çalışma izni başvuruları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünce öncelikli olarak değerlendirilecek.

Gerekli belge TÜBİTAK tarafından sağlanacak

Bu kapsamda, yabancı araştırmacıların Türkiye'de çalışma izni alabilmesi için birkaç standart belgenin yanında TÜBİTAK Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile Ufuk 2020 ve Ufuk Avrupa Programı projeleri kapsamında ev sahibi kurum ya da kuruluşu işveren olarak gösterir bir belgenin Çalışma İzni Otomasyon Sistemi'ne yüklenmesi yeterli olacak.

Söz konusu belge, TÜBİTAK tarafından işverene sağlanacak. Böylece, Türkiye'de çalışmalarını sürdürecek yabancı araştırmacılar, sorunsuz ve hızlı bir şekilde çalışma izni alabilecek. Araştırmacılar, kendi ekiplerini kurmak üzere Türkiye'ye gelerek çalışmalarına başlayabilecek.

Lider Araştırmacı Programı'nda 16 proje başladı

Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na 152'si Türkiye vatandaşı, 91'i yabancı olmak üzere 243 kişi başvurdu. Destek kazanan araştırmacıların 66'sı Türkiye'deki devlet üniversitelerine, 42'si vakıf üniversitelerine, 11'i özel sektör kuruluşlarına, 7'si araştırma altyapılarına ve 1'i kamu kuruluşuna dönüş yapacak.

Kasım ayı itibarıyla 55 araştırmacı desteğini başlatmak için TÜBİTAK ile irtibata geçerken, bunlardan 16'sının sözleşmesi imzalanarak projeleri başlatıldı.

Ufuk 2020 kapsamında 63 araştırmacıya ev sahipliği yapıldı

Avrupa Birliği çerçeve programı olan Ufuk 2020 Türkiye'nin de katılımıyla 2014'te başladı. Bu kapsamda ABD, İtalya, Kanada, Mısır, Fransa, Avusturya, Yunanistan, Hindistan ve Cezayir'den gelen araştırmacılar Türkiye'de Ufuk 2020 altında yer alan burs programları sayesinde araştırmalarını gerçekleştirmeye devam ediyor.

Türkiye Araştırma Alanı'ndan farklı kuruluşlar, 2014-2018 yıllarında yurt dışından gelen 63 araştırmacıya ev sahipliği yaptı.

Bir sonraki çerçeve programı olan Ufuk Avrupa kapsamında da 2021-2027 döneminde bilim ve inovasyon projelerinin desteklenmesi öngörülüyor.

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