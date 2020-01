AWS tarafından her yıl aynı dönemde Las Vegas'ta gerçekleştirilen re:Invent etkinliği, 2019 yılında da oldukça hareketli geçti. Binlerce katılımcının bulunduğu dev etkinlikte bilgiler 'havada' uçuştu denebilir. 2020 yılına ışık tutan pek çok inovasyonun da masaya yatırıldığı etkinlikte Türkiye'den etkinliğe katılan gazetecilerle bir araya gelen Amazon Türkiye Ülke Müdürü Yinal Özkan, re:Invent etkinliğini değerlendirdi ve Amazon'un Türkiye'deki faaliyetleriyle ilgili önemli bilgiler verdi.

Amazon'un müşterisini yakından tanıyan ve takip eden bir yapısı var. Bu anlamda Türkiye'de neler yapıyorsunuz?

Yinal: Öncelikli olarak, Türkiye’ye çok inanıyoruz ve çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Ofis açtık biliyorsun ve açıldığımızdan beri birçok kişiyi işe aldık. Solutions architect [çözüm mimarı] dediğimiz insanları işe alıyoruz. Kendi konularında çok ileri olan kişileri işe alıyoruz. Bütün müşterilerimize bu kişilerle beraber demolar yapıyoruz, gerçek ürünleri gösteriyoruz. Biliyorsunuz biz Amazon’da çok fazla sunum kullanmıyoruz, gerçekten gittiğimiz zaman müşterilere ürünleri gösteriyoruz. Bunun da çok ciddi etkisi var. Mesela biz Vestel ile çalışıyoruz. Vestel’e ilk gittiğimizde klasik bir şeyler yapalım, konuşalım derken, biz yok konuşmayalım, bizim bir prototipleme ekibimiz var, gelsinler hemen size ürünü kursunlar, göstersinler, çalışsın, oradan sonra devam edelim dedik. Yani, Türkiye’de gerçekten şirketlerin bu işi yapmasını istiyoruz, konuşmasını değil. Gerçekten bizim yaratıcı kültürümüz var. Boş konuşmayalım, gidip bir şeyler yapalım şeklinde. Bunu mesela Vestel’de yaptık. Vestel, yalnızca Türkiye’deki 12 şirketiyle değil, 150’den fazla ülkedeki 14 şirketiyle de güçlü büyüme kaydetmeye devam eden bir şirket. Şu anda Vestel dünyanın en büyük üç televizyon üreticisinden biri, onun yanında bir sürü ev eşyaları ve birçok şey yapıyorlar, beyaz eşyada çok ileriler. Vestel bütün bu televizyonlarının global olarak yönetilmesi, yapılması - dünyanın her tarafında çalışıyor bu televizyonlar - bunları yaparken bizim backend’imizi kullanıyorlar. Bizim servislerimizi kullanıyorlar. Vestel’in AWS üzerinde 7 milyondan fazla akıllı televizyon için kullandığı yazılım yönetim platformunu barındırıyor. Aynı zamanda Vestel’in Ar-Ge ekibi gelişmiş ev teknolojileri konsepti için AWS’nin IoT ve FreeRTOS teknolojilerini kullanıyor. Bu sayede Vestel ev aletleri Alexa, Fire TV ve üçüncü tarafların hizmete sunduğu diğer akıllı ev uygulamaları ile etkileşimde bulunabiliyor. Vestel, akıllı ev çözümlerinin ölçeklenebilirliğini, esnekliğini ve güvenliğini sağlamak için de Lambda hizmetleriyle serverless mimariyi kullanıyor. Bu sadece bir örnek ama işin temelinde şu var; biz müşteriyi dinliyoruz, ürünlerimizin yüzde 90’ı müşterilerin bize verdiği geribildirimler ile geliştiriliyor. Kalan yüzde 10’da da biz müşteriyi yine dinliyoruz, acaba bu müşterinin işini hangisi daha kolaylaştırır, ona bakıyoruz ve öyle geliştiriyoruz.



Müşteriyle hep dirsek teması var zaten.

Yinal: Kesinlikle. Bizde ürün, arkada çok akıllı 2-3 kişi var, böyle yaparsak çok iyi olur şeklinde olmuyor. Hatta müşteri bize hep nereden düşündünüz bu servisi diye soruyor. Biz düşünmedik, bu müşterilerden bize gelen deneyim ile oluyor. Ürünlerimizin yüzde 90’ını müşterilerimizin isteğiyle geliştiriyoruz, yüzde 10’unda da yine onların çok büyük etkisi var. Bunun yanında iki şey daha var. Birincisi, biz inovasyona inanıyoruz. Devamlı kendi içimizde bunu nasıl daha farklı yapabiliriz diye düşünüyoruz. İlk yıllarda senede 160, daha sonraki sene 280 yeni servis yaparken geçen sene bu 1957 yeni servis ve özelliğe çıktı. Yani devamlı bir inovasyon var. Bunun da getirisini sonuçta Türkiye’deki müşteriler alıyor. En güzel kısmı da, Amerika’daki müşterilere ayrı, İngiltere’deki müşterilere ayrı bir şey değil. Biz bu konferansta AI ve ML ile ilgili on tane yeni değişiklik yaptıysak, aynı gün, aynı dakika, bunun güzelliği çok fazla, buluttan önce böyle bir şey yoktu, aynı gün, aynı dakika, Türkiye’deki her müşteri kullanabiliyor, bizim diğer müşterilerimizle beraber. Bu da tabii Türk şirketlerinin önünü açıyor bence.



Türkiye o açıdan baktığınızda bir dizi üretimi için harika bir yer. Bir de oyun. Aslında bence Türkiye’den AWS için de daha da önem kazandıracak bazı projeler çıkması mümkün. Her iki tarafta da kullanıcılar var diye biliyorum. Mesela Peak Games çeşitli AWS hizmetlerinden faydalanan firmalardan biri.

Yinal: Peak, 9 yıl önce kurulduğundan bu yana bulut temelli ürünler oluşturmak için AWS ile birlikte çalışıyor. Peak’in altyapısı, son 10 yılda AWS Cloud hizmetleriyle birlikte gelişti ve şu anda 192 ülkede 350 milyonun üzerinde kullanıcıya hizmet veriyor. Peak, 35’ten fazla AWS hizmeti kullanarak petabaytlarca veri işliyor ve günde 4 milyarın üzerinde API talebini cevaplıyor. AWS, altyapılarını otomatize etmelerini sağlayarak Peak’in inovasyonu hızlandırmasına ve daha geniş çapta hizmet sunmasına yardımcı oldu. Gerçekten dünyada mobil oyun konusunda çok sayılı şirketlerden biri. Biz acayip gurur duyuyoruz. Türkiye’den böyle bir şirketin çıkması, zaten bulut teknolojileri Türkiye’ye geldiği zaman böyle şirketlerin ortaya çıkması bizi en çok sevindiren şeylerden. Ama dediğin gibi, oyun ve medya sektöründe çok güzel gelişmeler var. Mesela bu sene, ben de artık yeni yeni öğreniyorum, Onedio’yu hepiniz biliyorsunuz, Türkiye’de en çok ziyaret edilen portallardan bir tanesi, 70 milyon kişi ziyaret ediyor. Kullanıcı tabanlarını güçlendirmek için “OynaKazan” isimli, canlı internet yayını üzerinden oynanan bir bilgi oyununu kullanıma sundular. Tek bir oyunda 300,000’den fazla online oyuncuyu ağırlayan OynaKazan, AWS’nin CloudFront ve Media Services hizmetlerinden faydalanıyor. Bu hizmetlerimiz Onedio’nun agresif düşük gecikme süreli canlı yayın ve ölçeklendirme ihtiyaçlarını karşılıyor.

Geçtiğimiz günlerde Black Friday geride kaldı. Orada bir sürü web sitesi çöktü, çalışmadı. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yinal: Ne kadar sizin periyodik iş gücünüz var, anlatabiliyor muyum? Zamana bağlı. Çünkü değişmeyen iş yükleri çok az kaldı artık. Mesela bir bankayı düşünün, pazartesi sabahı ile cumartesi gece 3’te aynı müşterisinin olmaması lazım. Aynı yatırımı da yapmaması lazım. Bu Kara Cuma çok zor bir iş. Şöyle düşünün, mevcut altyapınızın 100 katı kadar müşteri geliyor. 100 katı müşteriyi kaldırabilecek bir yatırım yapmanız matematiksel olarak mantıklı değil. Dolayısıyla bu tür periyodik iş yüklerinde kesinlikle bulut gibi kullandığın kadar öde ve istediğin kadar kullan modeli çok önemli oluyor. Bir örnek vermek gerekirse Flo ile çalışmaya başladık bu sene. Yıllık 55 milyon ayakkabı satışı yapan FLO, Türkiye’nin bir numaralı ayakkabı perakendecisi. 15 ülkede 580 mağazası ile FLO’nun global bir erişimi var. FLO, global genişleme ve ölçeklenme ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak ticaret platformunu AWS’ye taşıma kararı aldı. FLO, bugün ticaret platformunda günde 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırlıyor. FLO, buluta taşınma sürecinde Amazon Aurora MySQL gibi bulut hizmetlerimizi kullanarak web gezinti performansını 3 kat artırdı. FLO, CI/CD pipeline’ını oluşturmak için de EKS (Elastic Kubernetes Services) hizmetimizi kullanıyor ve bu da change management frekansını 5 kat artırmalarını sağladı.

Yinal Bey, gerçekten de re:Invent, büyük bir etkinlik oldu. Etkinlikle ilgili ne söylemek istersiniz?

Yinal: Teşekkürler. Çok heyecanlıyız. Bu benim 8’inci, ona rağmen her geldiğimde bütün müşterilerimizle beraber heyecanlanıyorum. Birçok yeni duyuru var, birçok yeni ürün var. Müşterilerimizin hepsi bir araya geliyorlar. İş ortaklarımız var. Herkes burada. 65 bin kişi dedi birisi, inanılmaz bir ortam. Dolayısıyla iyi hissediyoruz.



Türkiye’de çok güzel işler başarıyorsunuz. Yaptığınız güzel işleri anlatabilir misiniz?

Yinal: Her sektörden şirketlerle çalışıyoruz. Bunlardan örnek vermek gerekirse, mesela Insider çok ilginç bir örnek. Sequoia tarafından finanse edilen Insider, AWS üzerinde yürütülen, entegre bir Büyüme Yönetimi Platformu (Growth Management Platform – GMP) sunarak 19 ülkedeki ofisleriyle dijital pazarlamacılara yardımcı oluyor. Şu anda günlük 90 terabaytın üzerinde veri ve 1 milyar işlemi işliyorlar. AWS’nin serverless hizmeti Lambda ile 10 milyon işlemden oluşan bir görevin tamamlanma süresini 12 dakikadan 15 saniyeye indirdiler. Yerleşik sunucular üzerinden yürütülen bu görevin aylık hesaplanmış maliyeti 48 bin dolardı. Sanal sunucuları ile AWS bulutun maliyeti ise 15 bin dolardı. Lambda ile Insider’a çıkan maliyet ise 2,500 dolar. Ve bunlar Insider’ın daha güzel büyüdüğüne işaret ediyor. Diğer yandan herkesin bildiği mesela Boyner var. Boyner Grup Türkiye’nin lider perakende gruplarından biri ve müşterilerine 5 grup şirketi, 25’ten fazla marka, 250 mağaza ve 7 bin çalışan ile hizmet veriyor. Türkiye’de perakende sektörüne öncülük eden Boyner Grup, müşterilerine mutlak mutluluk sunma vizyonu ile yenilikçi ürün ve hizmetler sunuyor. Boyner, e-ticaret platformu için AWS’yi kullanıyor. Şirket, AWS Cloud’a erkenden taşınarak erişilebilirliği ve maliyet yönetimini garantiye aldı. AWS’ye taşındıklarından beri Spot Bulut Sunucularını kullanan Boyner, altyapı maliyetlerinde %40’dan fazla tasarruf sağladı. Boyner’in e-ticaret işleri hızlı bir şekilde genişlerken, altyapılarını Şahane Cuma gibi, binlerce ek müşteri edindikleri kampanya dönemlerinde hızlı ve kolay bir şekilde ölçeklendirebiliyorlar. Yani sektörün her tarafında çok heyecanlı işler oluyor.

Türkiye’de geliştiricilerin sayısı oldukça fazla. Geliştiriciler, sizin sertifikanızı alarak kariyerlerinde müthiş fırsatlar yakalayabiliyorlar. Bu fırsatlar nelerdir ve Türkiye’deki geliştiricilere neler söylemek istersiniz?

Yinal: Evet, ben de duyuyorum. Türkiye’deki geliştiricilere eğitim iş ortaklarımızla beraber eğitim olanakları sağlıyoruz. Aynı zamanda bizim global, Innovate adını verdiğimiz konferanslarımız var. Bu konferansların sanal olanlarını da yapıyoruz. Bunlar sadece yazılımcılara yönelik; yeter ki yeni teknolojiyi öğrensinler. Sadece bizim servisler değil, bu sektör de çok hızlı gelişiyor. Mesela DevOps, CI/CD, yeni yapay zeka servisleri; bunları öğrenmelerini sağlayacak bir çok eğitim veriyoruz. Geliştiricilere doğrudan ulaşmak istiyoruz ve bu doğrultuda birçok webinar yapıyoruz, meetup’larda çok aktifiz, geliştiricilerin katıldığı etkinliklere katılmak istiyoruz. Gerçekten inanıyoruz ki geliştiriciler neler yapabileceklerini görürlerse, biz onların hayatlarını kolaylaştırırsak ortaya daha iyi işler çıkacak. Yapay zeka konusunda çalışan bir iş ortağımız var. Onların bize söyledikleri, Amazon SageMaker kullanarak 10 kat hız kazandıkları. Bu eskiden yapamadıkları bir şey değil ama 10 kat hız kazanmaları, o kapasitede başka bir şey yapabilecekleri anlamına geliyor. O yüzden biz geliştiricilerle çalışmayı çok seviyoruz.

Türkiye’de bir data center ya da bir bağlantı noktası planınız olabilir mi?

Yinal: AWS, dünyanın her noktasında, şu anda 22 coğrafi bölgedeyiz , burada birçok veri merkezimiz var, her coğrafyada birden fazla veri merkezi açıyoruz. Ve müşterilerin isteği doğrultusunda birçok yere Region adı verdiğimiz yapılarımızı kuruyoruz. Aynı zamanda pop-up olarak da yüzlerce noktada içerik sağlama noktaları da oluşturuyoruz. Türkiye de tabii ki büyük bir ülke olarak her zaman değerlendirdiğimiz ülkeler arasında.