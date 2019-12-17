Türkiye'nin yıldızı 'Anadolu' gezegeni 'Göktürk' oldu

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, UZAYBİMER'de düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını hatırlattı.

Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullardan, üniversitelerden, bilim merkezlerinden çeşitli isimler sunulduğunu belirtti.

Ötegezegenlerin, o ülkelerin coğrafi konumu ve gökcisminin o ülkeden görülebilmesi dikkate alınarak belirlendiğini anlatan Küçük, şunları kaydetti:

"100 ülkeye, gözlenen yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı verildi. Bunlar gözlendikleri an katalog isimleriyle anılır. Bize de 40 derece enlemden, Ankara'dan rahatlıkla gözlenebilecek şekilde bir yıldız ve gezegen verildi. Bunlar WASP-52 yıldızı ve WASP-52-B gezegeni. İsimlendirme çalışması, 3 aydan fazla sürdü. Paris Gözlemevi'ndeki toplantıyla isimler tüm dünyaya duyurulacak. Kampanyaya dünyada geniş katılım oldu. Tüm dünyada 360 binden fazla isim önerisi yapıldı. Türkiye'den 300'e yakın isim geldi. Pegasus takım yıldızında bulunan yıldızımızın ismi 'Anadolu', ötegezegenimizin ismi ise 'Göktürk' olarak belirlendi. Ülkemize hayırlı olsun."

Prof. Dr. İbrahim Küçük, bu iki ismi öneren okullara birer teleskop hediye edilmesini istediklerini dile getirdi.

"Anadolu" Türkiye'den gözlemlenebilecek



Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki "Anadolu" yıldızının, ilkbahardan sonbahara kadar Türkiye'den gözlemlenebileceği, ülkelere verilen gezegen sistemlerinin her ülkenin başkentinden küçük teleskoplarla görülebilecek parlaklıkta seçildiği kaydedildi.

112 yıldız ve gezegene verilen isimler açıklandı



Uluslararası Astronomi Birliği de dünya genelinde başlatılan ötegezegen isimlendirme kampanyasında, 112 yıldız ve gezegene verilen isimleri açıkladı.

Paris Gözlemevi'nde IAU yetkilileri tarafından düzenlenen basın toplantısında, "NameExoWorlds" kampanyasının sonuçları duyuruldu.

IAU Başkanı Debra Elmegreen, yaptığı açıklamada, "Kurumumuz, bu kampanyaya gösterilen büyük uluslararası ilgiden memnuniyet duymaktadır. Dünyanın dört bir yanındaki insanların planet sistemimize isim vermesi onların kültürel mirası açısından anlamlıdır." ifadelerini kullandı.

Kampanyaya ilişkin IAU tarafından yayımlanan basın bildirisinde ise 112 ülkede ulusal kampanyalar düzenlendiği ve toplamda küresel bazda 780 bin kişinin kampanyaya katıldığı belirtildi.

Bildiride, yıldız ve gezegenlerine isim verilmesi kampanyasının tarihte ikinci kez düzenlendiği anımsatılarak, 112 ülkeden 360 bin isim önerisinin geldiği kaydedildi.

Açıklamada, her ülkeye ayrılan yıldız ve yörüngesindeki gezegenin o ülkeden görülebildiği ve küçük teleskoplarla gözlenebileceği bilgisi verildi.