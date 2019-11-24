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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
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24.11.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yıldız ve gezegeninin adı 17 Aralık'ta açıklanacak

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Türkiye'nin yıldız ve gezegeninin adı 17 Aralık'ta açıklanacak
Fotoğraflar: A.A.

Türkiye'nin "WASP-52" kodlu yıldız ve yörüngesindeki "WASP-52-B" kodlu gezegene isim verme kampanyası sona erdi. İsimler 17 Aralık'ta Uluslararası Astronomi Birliğince açıklanacak.

Türk Astronomi Derneği Başkanı Prof. Dr. İbrahim Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019'un Uluslararası Astronomi Birliğinin (IAU) kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olması dolayısıyla "Aynı gökyüzü altında 100 yıl" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini, bu kapsamda üye ülkelere belirlenen yeni yıldız ve gezegenlere isim verme hakkı tanındığını söyledi.

Dernek olarak "Türkiye Ötegezegenine İsim Veriyor" kampanyası düzenlediklerini belirten Küçük, "Türkiye çapında başlattığımız kampanyaya Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar katıldı, üniversiteler katıldı. Onlardan dönüşler aldık. Çok arzu ettiğimiz çoğunlukta olmadı ama harika isim önerileri geldi." dedi.

Kampanyaya değişik merkezlerden ve bireysel katılımların da olduğunu anlatan Küçük, "Türkiye'ye verilen WASP-52 kodlu yıldıza ve yörüngesindeki gezegene isim verilmesi kampanyası sona erdi. Uluslararası Astronomi Birliğinin isim verme konusunda birtakım kıstasları, kuralları var. Bu kurallara uyan 6 ismi belirledik ve birliğe gönderdik." diye konuştu.

Türkiyenin yıldız ve gezegeninin adı 17 Aralıkta açıklanacak

Küçük, Türkiye'ye 457 ışık yılı uzaktaki yıldız ve gezegenin isminin 17 Aralık'ta IAU tarafından açıklanacağını bildirdi.

"Türkiye'nin harika isimli bir yıldızı ve gezegeni olacak"

Gezegen ve yıldıza verilecek isimlerin 7 kişilik jürileri tarafından listelendiğini anlatan Küçük, "IAU büyük ihtimalle ilk sırada belirlediğimiz ismi bize bildirecek. Biz de kamuoyuyla paylaşacağız. Türkiye'nin harika isimli bir yıldızı ve gezegeni olacak. Yasal olarak ismin açıklanmasını beklememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Küçük, Türkiye'ye isim verme hakkı tanınan gezegenin yaşanabilir değil Jüpiter gibi bir gaz gezegeni olduğunu, yıldızın ise ilkbahardan sonbahara kadar gözlemlenebileceğini belirtti.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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