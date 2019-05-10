Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
GeriTeknoloji Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
10.05.2019 - 09:24, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin yenilikçi uyduları 2020'de uzayda

STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ tarafından geliştirilen mikro ve nano uydular gelecek yıl fırlatılacak.

Mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında katma değeri yüksek, yenilikçi hizmet ve ürünlere yönelik faaliyetler yürüten STM, uydu teknolojilerinde geldiği son noktayı 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF) sergiledi.

Şirket, mikro ve nano uydulara yönelik çalışmalar yürütüyor.

STM tarafından geliştirilen Yüksek Çözünürlüklü Mikro Yer Gözlem Uydusu Lagari, sahada taktik görüntü ihtiyacının yakın gerçek zamanlı karşılanması, genel haritalama, orman ve bitki örtüsünün takibi, tarım alanlarının incelenmesi, doğal afet takibi gibi amaçlara yönelik görev yapacak keşif gözetleme takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak.

Alçak irtifa yörüngesinde görev yapacak ve görev yükü olarak siyah-beyaz ve renkli nokta/şerit görüntü alma kabiliyetlerine sahip yeni nesil elektro optik kamera taşıyacak Lagari, Türkiye'nin ilk yüksek çözünürlüklü mikro uydusu olarak devreye girecek. 

Kritik tasarım aşaması geçen yıl tamamlanan projede, kamera ve alt sistem üretim faaliyetleri gerçekleştirildi. Geliştirilen uydunun Mart 2020'de fırlatılması hedefleniyor.

STM tarafından geliştirilecek 6U boyutlarındaki nano uydu platformu ile uzay tabanlı Otomatik Tanımlama Sistemi (OTS) uygulaması Türkiye'de ilk defa gerçekleştirilecek.

Nano uydu, OTS verisi sağlayacak takım uydu sisteminin ilk uydusu olacak. Bu temel görevin yanı sıra uyduya entegre edilecek deneysel ürünlere uzay tarihçesi kazandırılması da hedefleniyor. Bu kapsamda milli olarak geliştirilecek deneysel ürünler de nano uyduda bulunacak. Geliştirilecek nano uydu platformu, Türkiye'de halihazırda geliştirilen/geliştirilecek ürünlerin uzay kalifikasyonu kazanmaları için kullanılabilecek güvenilir, takvim ve maliyet etkin ticari bir platform çözümü olacak.

Devamı takım uydulara çıkacak

STM Uydu Sistemleri Grup Yöneticisi Elif Dirgin, AA muhabirine, stratejik yol haritalarına, 2016 yılında küçük uydu sınıfında uydular geliştirme hedefini koyduklarını söyledi.

Bu hedefi gerçekleştirmek üzere 2 uydu projesi başlattıklarını belirten Dirgin, şöyle konuştu:

"Bir tanesi mikro sınıfta Lagari uydusu, diğeri de küp uydu sınıfındaki nano uydu. Her ikisi de geliştirme aşamasında, önümüzdeki yıl fırlatılmalarını gerçekleştireceğiz. Genel olarak bunları Ar-Ge projesi olarak düşünebiliriz ve teknoloji gösterimi gerçekleştireceğiz. Mikro uyduda, yer gözlem uydusu olarak elektro optik görüntüleme sistemi bulunuyor. Nano uydu platformumuzda da çoklu uydu görevlerini yapabilecek kapasitede bir küp uydu geliştiriyoruz. Devamında yaptığımız çalışmaları takım uydu konseptine uyarlamaya çalışacağız. Bunun dışında, yer tarafında, uydu kontrolü görev planlama alanında da kendi yazılımlarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Bu kısımları da kendimiz tamamlayacağız." 

Yurt içindeki diğer çalışmaların tamamlayıcıları

Takım uydu üzerinde çalışmanın nedenlerinden birini "yenilikçi bir konu olması" şeklinde açıklayan Dirgin, "Bunlar tek başlarına kullanılabilir sistemler değil, yurt içinde yapılan diğer çalışmaları tamamlayıcı ürünler olarak da düşünebiliriz. Elde edeceğimiz veriler farklı farklı alanlarda, yer uygulamalarında kullanılabilecek ürünler olacak. O yüzden uydu sektöründe Türkiye'de yapılan çalışmalara ne kadar destek verebiliriz, bu da hedeflerimizden birisi." dedi.

Dirgin, uydu projelerinde başarı gösterdikten sonra bu yolda hızlı adımlarla ilerlemeyi hedeflediklerini kaydetti.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber

Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı

Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi

Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!

Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?