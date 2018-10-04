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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 13:51, Son Güncelleme:

Türkiye'nin yeni uydularında geri sayım

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Türkiye'nin yeni uydularında geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye, Türksat 5A ve 5B ile yapım aşamasındaki Türksat 6A'nın hizmete alınmasıyla aktif haberleşme uydularının sayısını 6'ya yükseltecek" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uzayda uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, Türksat 5A, 5B ve 6A'yı kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydu sayısının 6'ya yükseleceğini belirterek, "Böylece Türkiye, Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek." dedi.

Bakan Turhan, AA muhabirine, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu ifade ederek, Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B uyduları haberleşme ihtiyacını karşılarken, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat'ın gözlem yaptığını söyledi.

Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini anımsatan Turhan, 42 ve 50 derece doğu yörüngelerini Türksat uyduları kullanırken, 31 derece doğu yörüngesinde kiralık uydunun bulunduğunu bildirdi.

Turhan, 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesinin planlandığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Türksat 5A bu amaçla yapılıyor. Türksat 5B ise 42 derece doğu yörüngesindeki kapasiteyi artıracak. Tedarik süreçleri devam eden bu uyduların yapımı için dünyanın önde gelen firmalarından Fransız-İngiliz ortaklığındaki Airbus D&S, Japonya'dan Mitsubishi Electric Corporation, Kanada-ABD ortaklığındaki MDA/Space Systems Loral teklif verdi. Teknik açıdan yeterli görülen bu 3 firmadan, mali ve yerli katkı anlamında en iyi teklifi veren Airbus D&S ile 9 Kasım 2017'de sözleşme imzalandı. Sözleşmenin hemen ardından uyduların üretimine başlandı."

Türksat 5A ve 5B'nin yapım süreci

Türksat 5A ve Türksat 5B uydularının tasarım ve üretim faaliyetlerinin Airbus D&S firmasının Fransa ve İngiltere’deki tesislerinde takvime uygun şekilde devam ettiğini aktaran Turhan, her iki uydunun da Ön Tasarım Gözden Geçirme fazlarının tamamlandığını dile getirdi.

Turhan, Türksat 5A uydusunun Kritik Tasarım Gözden Geçirme toplantısının da bu yıl içinde tamamlanacağına dikkati çekerek, bu uydunun 2020'de, Türksat 5B'nin de 2021'de uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini kaydetti.

Ankara'daki Uydu Montaj, Entegrasyon ve Test Merkezi'nde yapımı devam eden Türksat 6A'nın ise 2020'de tamamlanmasının ve 2021'de uzayda olmasının planlandığını belirten Turhan, üç haberleşme uydusunun hizmete girmesiyle Türkiye'nin uzaydaki haberleşme uydusu sayısının 6'ya yükseleceğini söyledi.

Turhan, yeni uydularla sadece yayıncılık alanında değil, uydudan genişbant internet sağlama alanında da büyük bir kapasiteye sahip olunacağını bildirdi.

Bakan Turhan, Türkiye'nin, 6 haberleşme uydusunun da aktif hale gelmesiyle Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet vereceğini kaydetti.

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