Türkiye'nin uzay temalı merkezine Avrupa'dan ödül

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin uzay temalı merkezine Avrupa'dan ödül
GeriTeknoloji Türkiye'nin uzay temalı merkezine Avrupa'dan ödül
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
07.11.2019 - 13:15, Son Güncelleme:

Türkiye'nin uzay temalı merkezine Avrupa'dan ödül

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin uzay temalı merkezine Avrupa'dan ödül

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olarak inşa edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde dereceye girdi.

Türkiye'nin uzay temalı ilk eğitim alanı olarak inşa edilen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Avrupa'nın prestijli gayrimenkul değerlendirme organizasyonları arasında bulunan 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödül aldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, oda öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Bursa'ya kazandırılan GUHEM, ziyaretçilerini ağırlamak için gün sayıyor.

Mimarisiyle dikkati çeken GUHEM, uluslararası jüri kurulu tarafından bugünün ve geleceğin en iyi yapılarının seçildiği 2019 Avrupa Gayrimenkul Ödülleri'nde (European Property Awards 2019) dereceye girdi.

Dizayn ve inşaat, gayrimenkulun geliştirilmesi ve sunumu, iç mekan, mimari tasarım ve pazarlama sektöründe Avrupa'nın önemli projelerini yorumlayan uzmanlardan oluşan jüri kurulu, GUHEM projesini "Kamusal Yapılar" kategorisinde ödüle layık gördü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer alma hedefleri doğrultusunda uzay ve havacılık alanında yapılan çalışmalara önem verdiklerini bildirdi.

Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının liderliğinde Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde hayata geçirdikleri GUHEM'in kentin ve Türkiye'nin vizyonunu ortaya koyduğunu belirten Burkay, şunları kaydetti:

"GUHEM gerek interaktif düzenekleri ve içerik zenginliği gerekse de kent kimliğine değer katan özgün mimarisi ile dünyanın sayılı merkezleri arasındaki yerini almaya hazırlanıyor. Bursa ile özdeşleşeceğine inandığımız GUHEM'in Avrupa'nın en prestijli gayrimenkul ödüllerinden birine layık görülmesini de oldukça anlamlı buluyoruz. Ülkemizin geleceğine de yön verecek olan bu merkezimizin Bursa'ya kazandırılması adına bizlere destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, TÜBİTAK’a ve örnek işbirliği için Büyükşehir Belediyemize teşekkürlerimizi sunuyorum."

GUHEM

Uzay ve havacılık alanında Avrupa'nın en büyük, dünyada ise ilk 5 merkez arasında yer alma hedefiyle 2018 yılının Ağustos ayında temeli atılan GUHEM, 13 bin metrekarelik kapalı alana sahip.

Türkiye'nin milli teknoloji hamlesi doğrultusunda genç nesillerin uzay ve havacılığa ilgisini artırmak amacıyla inşa edilen GUHEM'de insanoğlunun ilk uçuş macerasından son teknoloji roketlere uzanan yolda rol-play aktivitelere, havacılık tarihinde iz bırakan isimlerin ilham veren başarılarından simülatörlerle gerçekleştirilen uçuş deneyimlerine, uluslararası uzay istasyonları örneklerinden uzay inovasyon laboratuvarlarına kadar farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor.

VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerini tanıttıVMworld 2019 Avrupa etkinliğinde VMware, yeni teknolojik ürün ve hizmetlerinin yanı sıra stratejik iş ortaklıklarını tanıtarak her uygulamanın her bulut üzerinden her cihazda çalışmasını sağlayan yazılım mimarisi vizyonunu güçlendirdi. Şirketin teknoloji portföyünde yapılan güncellemeler, şirketin yerleşik güvenlik vizyonunun yanı sıra şirketlerin Kubernetes üzerinden yazılım kurma, yürütme ve yönetme şekillerinin dönüşümüne destek oluyor. Bu kapsamda VMWare Türkiye Ülke Müdürü Murat Mediceler, Hürriyet'e önemli açıklamalarda bulundu.
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle