Türkiye'nin tank avcıları attığını vurdu

Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS arasında imzalanan Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi'ne yönelik yoğun bir çalışma yürütülüyor.

Proje kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterinde bulunan ve yurt içinde üretilen tanksavar füzeleri, muharebe etkinliğini artıracak şekilde, özel geliştirilen tanksavar kuleleriyle zırhlı araçlara entegre ediliyor.

Projeyle paletli ve tekerlekli tipte, toplam 260 tanksavar sistemi kullanıma sunulacak.

FNSS, Kaplan araç ailesinin en hafif üyesini paletli tip, Pars 4x4 aracını ise tekerlekli tip tanksavar aracı olarak geliştirdi.

Prototipler zamanından önce tamamlandı

FNSS Genel Müdürü Nail Kurt, AA muhabirine, STA Projesi'nde gelinen aşamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.

Proje kapsamında araç platformlarının şekillendiğini belirten Kurt, şirketin kara araçlarında sahip olduğu deneyimle ihtiyaç duyulan araçları sorunsuz şekilde ortaya koyduğunu söyledi.

Kurt, araç prototiplerin zamanından önce tamamlandığına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Öncelikle yeni bir Pars aracımız, Pars 4x4 gibi çok yakışıklı bir oğlumuz oldu. Paletli araç için yepyeni, Kaplan sınıfının en hafif aracını geliştirdik. Zırhlı muharebe araçlarından farkı, lisans altında olmaması, bu tamamen özgün bir ürün. Mühendislik burada, Türkiye'nin menfaatlerine uyan ne varsa o sistemleri entegre edebiliriz. Bu arada, yerli olmayan sistemlerin yerli yapılması için de varımızla yoğumuzla çalışıyoruz. Bunlar da zaman içinde olacaktır, olmadığı durumlarda dost ülkelerden alabiliriz. Alternatifleri alıp adapte edebilmek de ciddi kabiliyet. Herhangi bir ihracat kısıtlamasına takılmayacak çözümler üzerinde hep birlikte çalışıyoruz. Kara sistemlerinde büyük ölçüde de o seviyede olduğumuzu söyleyebilirim."





Yerli füze OMTAS'ı hedefe gönderecek

Projenin araç kısmının kendileri için görece kolay olduğunu ifade eden Kurt, silah sistemi konusunda yürütülen çalışmaların önemini vurguladı.

Kurt, şunları kaydetti:

"Silah sisteminde bir bilinmezlik vardı. Bir Kornet anti-tank füze sistemini alıp bir kuleye koyacaksınız. Teknolojik anlamda içeriği çok bilinmeyen bir silah. Kuleye hem bilinmeyen bir Kornet füzesine adapte edeceksiniz hem de aynı zamanda ROKETSAN'ın tasarladığı Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi'ni (OMTAS). Bizim için zorluk biraz kuledeydi. Kornet için ASELSAN'ın geliştirdiği görüş sistemleri ve arayüzleri kullanarak, maliyet etkin, belki de dünyadaki en gelişmiş Kornet kulesini, aynı zamanda OMTAS'ı taktığınızda ufak değişiklerle çalışabilecek bir kuleyi ortaya çıkarttık. Bizim için bu projede asıl başarı bu. Kendi iç testlerimizi yapıyoruz, atış testleri çok başarılı şekilde tamamlandı. Müşterimizle gelecek yıl kalifikasyon testleri yapılacak. Proje çok iyi gidiyor."

En modern ve üstün araçlar

STA Projesi kapsamında geliştirilen paletli ve tekerlekli araçların seri üretimlerinin 2021'de tamamlanması ve 260 aracın tamamının Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilmesi planlanıyor.

Paletli tanksavar aracı Kaplan, ana muharebe tanklarıyla ortak hareket yeteneğine sahip, otomatik şanzımanlı, yeni nesil bir zırhlı muharebe aracı olarak tasarlandı. Araç, farklı alt sistemlerin entegre edilmesiyle her türlü görevi yerine getirmeye olanak sağlayan bir platform olarak geliştirildi.

Kaplan-STA, dünya ordularındaki benzerleri arasında en moderni olmakla birlikte, mayın ve zırh korumasına sahip, düşük ağırlığı sayesinde farklı görevlerde de kullanılabilecek bir platform olarak dikkati çekiyor.

Pars 4x4 STA ise her türlü arazi şartında, sürati ve yüksek manevra kabiliyetiyle düşmana ait tanklar ve diğer zırhlı unsurları uzak mesafeden imha edip, kısa sürede mevzi değiştirerek ikinci hedefi ateş altına alabilecek yeteneklere sahip olarak geliştirildi.

Aracın en dikkati çeken özelliğini, güç grubunun aracın arkasında yer alması oluşturuyor. Bu yerleşim, soğutma ızgarası ve egzozunun da üst bölümde bulunmasıyla Pars 4x4'e, hiçbir hazırlık yapmadan suya giriş imkanı ve dolayısıyla sınıfının en üstün amfibi kabiliyetini kazandırıyor. Ayrıca Pars 4x4'ün daha yüksek süratle manevra yapabilmesine de imkan sağlıyor. Güç grubu arkada bulunan bir aracın sahip olabileceği tüm bu özellikler, Pars 4x4'ün atış sonrası konumunu terk edip, tehlikeden hızlıca uzaklaşabilmesine olanak veriyor.

Araçlarda FNSS tasarımı, uzaktan komutalı, insansız bir tanksavar kulesi bulunuyor. Balistik korumaya da sahip kulede, 2 tanksavar füzesi ve 1 adet 7,62 milimetre makineli tüfek yer alıyor.