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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
AA
29.04.2019 - 11:37, Son Güncelleme:

Türkiye'nin 'mikro drone timi' göreve hazır

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Türkiye'nin 'mikro drone timi' göreve hazır

Türk savunma sanayisinin yeni ürünü Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi, IDEF'19'da ilk kez sergilenecek.

Türk savunma sanayisi, güvenlik güçlerinin değişen ihtiyaçlarına cevap verecek teknolojilere imza atıyor. Bu amaçla geliştirilen ürünlere, keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı görevlerini yapabilen Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi eklendi.

Ar-Ge kaynaklı yazılım ve donanım ürünleri geliştiren Asis Elektronik ve Bilişim Sistemleri'in, savunma sanayisindeki markası ASİSGUARD, Türkiye için yenilikçi bir drone çözümü üretti.

"Saldırmaya hazır, atılgan" anlamına gelen ve pervaneden pervaneye 10 santimetre büyüklüğündeki Salgur adı verilen vurucu mikro drone sistemi, ilk kez 30 Nisan-3 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) sergilenecek.

Şirketin drone ailesinin ürünleri arasında yer alan Salgur Vurucu Mikro Drone Sistemi kritik, gizli/özel operasyonlarda kullanılmak üzere keşif, gözetleme, dinleme ve saldırı olmak üzere 4 ayrı çalışma modunda görev yapabiliyor.

"Orada olduğunu sadece siz bileceksiniz" yaklaşımıyla sunulan Salgur, milli bir yazılım ve donanım çözümü olarak geliştirildi.

Türkiyenin mikro drone timi göreve hazır

"Mikro drone timi" kuruyorlar

Kapalı veya açık alanda tekli görevlerin yanı sıra araçlar, adeta bir "drone timi" gibi eş zamanlı koordineli görev icra edebiliyor. Çoklu görevlerde, 6 drone kadar sürü halinde sorumluluk üstlenebiliyor.

Salgur, keşif modunda çalışırken, üzerindeki kamera ve sensörler marifetiyle gerçek zamanlı olarak nesne tanıma, lokasyon algılama gibi görevler icra edebiliyor. Dinleme modunda çalışırken belirli bir mekana sızarak ses dinleme görevi yapabiliyor. İzleme modunda çalışırken belirli bir mekana sızarak izleme ve takip görevleri gerçekleştirebiliyor. Saldırı modunda çalışırken uygun faydalı yükle tehdidi etkisiz hale getirebiliyor.  

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