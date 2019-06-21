Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor
GeriTeknoloji Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
21.06.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin ilk 'yapay zeka mühendisleri' geliyor

Hacettepe Üniversitesi tıptan hukuka, istihbarattan savunma sanayisine kadar birçok alanda görev yapacak yapay zeka mühendislerini yetiştirmek için kolları sıvadı.

Tıptan hukuka, istihbarattan savunma sanayisine kadar birçok alanda görev yapacak yapay zeka mühendisleriTürkiye'de ilk kez Hacettepe Üniversitesince yetiştirilecek.

Türkiye'de ilk olarak yeni akademik yılda öğrenci alınacak Hacettepe Üniversitesindeki Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'na 2019 yerleştirme puanına göre 30 kişilik kontenjan ayrıldı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Rektörü Prof. Dr. Haluk Özen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından açıklanan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih kılavuzunda "Yapay Zeka Mühendisliği"nin de bulunduğunu belirterek, üniversite olarak bunda da öncü olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 

Özen, Hacettepe Üniversitesi Yapay Zeka Mühendisliği Lisans Programı'nın eğitim öğretime yeni akademik dönemle başlayacağını belirtti.

Özen, bu yıl ABD'nin ve dünyanın en iyi üniversitesi olarak tanımlanan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT), Yapay Zeka Fakültesinin (School of Computing) kurulduğunu ifade ederek, "Yine bu yıl içerisinde Hacettepe Üniversitesinde yapay zeka mühendisliğinin bilgisayar mühendisliğinin içinde ayrı bir lisans programı olarak üniversite seçme sınavı kataloğunda yer almasını çok önemsiyoruz. Bu aslında üniversitemizin öğretim üyelerinin isteği. Benim arzum ve Sayın YÖK Başkanımızın da takdirleriyle oluştu. Ben, YÖK Başkanımıza da özellikle bu konuda üniversitemize gösterdiği bu tercih için teşekkür ediyorum. Bu alanda Hacettepe Üniversitesi tek kamu üniversitesi olarak yapay zeka mühendisliği için 30 kontenjana sahip." diye konuştu.

"Altyapı olarak hazırız"

Yenilikçi bir programla öğrenci yetiştirecek olmanın gururunu yaşadıklarını dile getiren Özen, şunları kaydetti:

"Üniversitemiz, bu alanda da akademik ve programa ilişkin altyapısını sağlam yapmadan öğrenci almayacak kadar ciddi bir üniversitedir. Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde 25'in üstünde öğretim üyesi var. Bunların içinde sadece ve sadece yapay zeka konusunda kendisini özelleştirmiş 5'in üzerinde öğretim üyesi bulunmaktadır. Dolayısıyla altyapı olarak hazırız. Programın gecikmeden başlaması da ülkemizin geleceği açısından önem taşıyor. Bugün verilecek eğitimin meyvesini 4 yıl sonra alacağız."

"Doktorun tecrübesi ile birlikte tanıda ideal yakalanacak"

Rektör Prof. Dr. Özen, yapay zekanın "insan beyninin yeteneklerinin bilgisayarlara kazandırılması" olarak tanımlandığını anlatarak, "Yapay zeka, bunun ötesine geçerek zaman zaman insan beyninin yapamayacağı sınırları da bilgisayar teknolojisiyle geçebilmeyi hedefleyen bir alandır." diye konuştu.

Yapay zekanın gelecekte birçok alanda kullanılacağının altını çizen Özen, sözlerine şöyle devam etti:

"Dünyada 1970'lerde üretilen veri günümüzde bir gün ya da bir saatte üretilebiliyor. Bu kadar çok veriyi işleyebilmek insan beyni için mümkün değil. Bu kadar verinin anlamlı hale gelmesi de yapay zeka programlarıyla mümkün. Örneğin, çok deneyimli radyoloji uzmanı binlerce filmi görmüştür ve bu filmler bir hastalığın tanısıyla ilgili bir fotoğraf çizmiştir. Çünkü, tanı böyle konulur. Bu, insan zekasının artıları yanında insan zekasının unutmak ve bazı ayrıntıları gözden kaçırmak gibi eksileri de vardır, kanıksanabiliyor.

Yapay zeka programında binlerce film değerlendirildiğinde, 'belli bir hastalıkta bu şekilde görülüyor' diye bilgisayara tanımlandığında tüm ayrıntıları içeren ve yanılgı payının da genellikle insan beyninin yanılma payından daha az olan bir özellik taşıyor."

Yapay zekanın, radyoloji dışında tıpta birçok alanda kullanılacağını aktaran Özen, bu programların hekimlerin yerini alabileceğine yönelik değerlendirmelerin de çok uygun olmadığını vurguladı. Özen, "Bu bana göre çok doğru olmayan abartılı bir değerlendirme olur. Yapay zeka, hekimlerin koydukları tanıyı daha az hatayla yapması, desteklemesi anlamında insan sağlığında teknolojinin katkısını getirmeyi sağlayacaktır. Doktorun tecrübesi ile birlikte tanıda ideal yakalanacaktır." ifadelerini kullandı.

"İstihdam alanı geniş"

Prof. Dr. Özen, yapay zeka mühendislerinin gelecekte istihdam alanlarının geniş olduğuna dikkati çekerek, "Yapay zeka, tıbbın dışında hukuk, güzel sanatlar, diş hekimliği, savunma sanayisi, istihbarat gibi bir çok alanda kullanılacak." dedi.

Hukuk alanında yapay zeka kullanımına örnek veren Özen, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hukukta, çok uzun kanunlar var. Bu bilgiler uygun yapay zeka programlarıyla belli bir sorunu çözmek anlamında taratılarak, oradan çıkarılacak veriyle hukukçunun karar vermesi yine özünde olası hatayı azaltacak ve hukukçuya destek verecektir. Yapay zekanın kullanım alanı çok daha fazla genişleyecek."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?