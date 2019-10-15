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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
Haber Giriş: 15.10.2019 - 21:25, Son Güncelleme:

Türkiye’nin ilk PUBG Lite şampiyonu belli oldu

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Türkiye’nin ilk PUBG Lite şampiyonu belli oldu

PUBG Corporation, Türkiye’de ilk defa PUBG LITE Survival Masters 4vs4 ile turnuva rekabetini yeni bir boyuta taşıdı ve 4vs4 modunun heyecanını tüm PUBG LITE oyuncularıyla buluşturdu. PUBG Corporation ve Dijital Sporlar partnerliğinde organize edilen 18.800 TL’lik ödül havuzuna sahip Türkiye’nin ilk PUBG LITE 4vs4 turnuvası PUBG LITE Survival Masters 4vs4 şampiyonu ise TEAM SOLID oldu.

21 Eylül’de başlayan PUBG LITE Survival Masters 4vs4 elemeleri 6 Ekim’de tamamlandı. 8 farklı grubun en başarılı 16 takımı büyük finale katılmaya hak kazandı. Büyük Final, 12 Ekim tarihinde tüm takımların katılımıyla gerçekleşti ve bu rekabetin final yayını aynı gün twitch.tv/pubglitetur Twitch kanalında izleyicilerle buluştu.

Büyük Final yayını, Mete “EasterGamersTv” Özbey, Özgür “Rootthegamer” Alagül ve Eraycan “Fedupsamania” Bul’un sunumu, Timurlengx ve Mr.Safa’nın yorumları ile canlı olarak oyunculara aktarıldı.

18.800 TL’lik dev ödül havuzu sunan turnuvada 1. olan TEAM SOLID, NOT FAIR takımını 3-1’lik skorla yenerek 8.000 TL’lik ödülü evine götürdü.

2. olan NOT FAIR 4.000 TL,

3. olan 1907 FENERBAHÇE ESPOR 3.000 TL,

4. olan GOD OF MEA 2.000 TL,

5. olan ATTACK ON PANDAS 1.000 TL,

6. olan ELEMENTO 800 TL’ye sahip oldu.

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