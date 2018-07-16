Türkiye’nin ilk hedefli reklam uygulamasını yaptı
Digiturk, Türkiye’de ilk kez canlı yayındaki reklam kuşağında farklı profillere farklı reklam gösterimi gerçekleştirildi. Böylece izleyiciler daha ilgi alanlarına yönelik reklamlar izlerken, reklam verenler de daha iş hedeflerine uygun izleyiciye ulaşacak.
Digiturk Türkiye’nin ilk hedefli reklam uygulamasını hayata geçirdi. Canlı yayındaki reklam kuşağı içinde, HBB TV teknolojili uydu alıcılarında, izinli müşteri veri tabanı kullanılarak yapılan TV’de hedefli reklam örneği, Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 2017 yılında sabit görsel gösterimi şeklinde yapılan, geçen bu yıl bir adım ileri taşınarak canlı yayınlanan reklamlar içinde profile özel içerik sunan proje ilk kez Samsung ile uygulamaya geçti.Uygulama reklamverenlerin iş hedeflerine de doğrudan etki etmesiyle öne çıkıyor.
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