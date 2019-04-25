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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.04.2019 - 07:03, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

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Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı. Akrep II, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF'19'da sergilenecek.

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Otokar, Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II'yi tanıttı.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, savunma sanayisindeki gelişmeleri değerlendirmek ve yeni nesil zırhlı araçlarını tanıtmak için basın toplantısı düzenledi.

Görgüç, kara sistemleri alanında sektöre öncülük eden ve birçok ilki kazandıran Otokar'ın, savunma sanayisindeki iddiasını yeni nesil zırhlı Akrep II ile farklı bir boyuta taşıdığını söyledi.

Serdar Görgüç, "İlk versiyonu Türkiye'nin ilk elektrikli zırhlı aracı olan Akrep II, bize elektrikli araç teknolojisinin askeri araçlara uygulanmasına yönelik bilgi ve tecrübe kazandırırken Türkiye’nin askeri tip elektrikli, hibrit ve otonom araçlar konusunda ilk adımları olacak." dedi.

Akrep II'nin 14. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda (IDEF'19 ) ilk kez sergileneceğini, fuarda aracı özel bir konfigürasyonla sunmak için çalışmaların aylardır devam ettiğini dile getiren Görgüç, şunları kaydetti:

"Teknolojik gelişmelerden bahsederken elbette alternatif yakıtlar da gündemimizdeydi. Akrep II’yi alternatif güç gruplarına da uygun olarak tasarladık. Elektrik motoru ve gelişmiş pillerle donatılan Akrep II, Türkiye’nin ilk elektrikli zırhlı aracı olarak IDEF 2019’da sergilenecek. Geleneksel zırhlı araçlara kıyasla çeviklik, düşük termal iz, yüksek hız ve sessizlik avantajlarını bir arada sunan Akrep II, tüm dünyada orduların zorlu isterlerini karşılayabilecek yeterlilikte bir elektrik motora sahip. Taktik performans beklentilerine de en iyi şekilde cevap veren Akrep II, özellikle yakıt verimliliği, hareket, beka kabiliyeti ve entegre lojistik destek anlamında da avantajlar sunuyor.”

Türkiyenin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Görgüç, bu gelişmenin, geleceğin hibrit ve otonom zırhlıları için ilk adım niteliği taşıdığına işaret ederek, "Hedefimiz, Akrep II'nin Türkiye'nin teknoloji ihracatında öncü ürünlerden biri olmasıdır." diye konuştu.

"32 farklı ülkede askeri aracımız var"
Tamamen milli bir savunma sanayisi şirketi olan Otokar'ın, farklı pazarlarda geniş bir ürün yelpazesiyle başarılı olmaya çalıştığını anlatan Görgüç, yarı askeri güçler, silahlı kuvvetler ve silahlı kuvvetlerdeki değişik ihtiyaçlara cevap verecek ürünleri bulunduğunu ifade etti.

Tüm askeri ürünleri kendi Ar-Ge'leriyle geliştirdiklerini vurgulayan Görgüç, son 10 yılda 1 milyar liralık Ar-Ge harcaması yaptıklarını, bunun da yeni ürün, çözüm ve yatırımlara dönüştüğünü anlattı. Görgüç, şirketin aynı zamanda teknoloji ihracatı yoluyla pazarını genişletmeye çalıştığını dile getirdi.

Türkiyenin ilk elektrikli zırhlı aracı Akrep II tanıtıldı

Görgüç, Ural, Cobra II, Birleşik Arap Emirlikleri için üretilen Rabdan ve Tulpar gibi zırhlı araçlara ilişkin çalışmalar hakkında bilgi vererek, "32 farklı ülkede askeri aracımız var. Ayrıca bakım ve idame hizmeti veriyoruz." dedi.

Yeni ihtiyaçlara yeni çözüm
Son 20 yılda dünyada değişen tehditler nedeniyle silahlı devriye, keşif ve gerektiğinde meskun mahal çatışmalarında kullanılabilecek araçlara olan ihtiyacın arttığına işaret eden Görgüç, yeni nesil zırhlı araç Akrep II'nin buradan yola çıkarak geliştirildiğini söyledi.

Görgüç, şu ifadeleri kullandı:

"1994 yılında Akrep isimli bir araç devreye almıştık. Bu, Türkiye'de hafif zırhlı araçta ilk termal kamera kullanan araçtı. Özellikle sınır bölgesindeki geçişlerdeki problemlerimize çözüm bulmak için o tarihlerde Akrep aracımızı devreye soktuk. O Akrep aracı düşük siluetli, sessiz ve 3 kişilikti. Akrep'in imalatını 2000'de bitirdik. Otokar, dünyadaki gelişen trendleri ve değişen ihtiyaçları göz önüne alarak yine çok düşük siluetli, görünmesi az ama yüksek atış kabiliyeti olan bir Akrep platformunu günümüz teknolojisine göre yenileme kararı aldı. Keşif-gözetleme ve ateş destek ihtiyacını karşılamak üzere hazırladığımız bir platform. Hem elektronik keşif hem de cebri keşif uygulamaları için kullanılabilecek. Drone veya robotlarla entegre edilebilecek, ileride otonom görevlendirilebilecek bir araç."

Hem elektrikli hem dizel tasarım
Aracın hem elektrikli hem de dizel olarak tasarlandığı bilgisini veren Görgüç, tümüyle elektrikli versiyonun tanıtılacağını, dizel versiyonun da bir yıl içinde hazır olacağını söyledi.

Muharip, insan taşıyan, elektrikli araç Akrep II'nin Türk savunma sanayisi açısından ilk olduğunu vurgulayan Görgüç, aracın etkin kullanılabilir bir hacme sahip olduğunu, bakım ve idame ihtiyacı ve masrafının azaldığını, elektrikli motor sayesinde termal ve akustik izinin düştüğünü ayrıca yüksek hıza çıkmanın kolaylaştığını dile getirdi.

Akrep II'de Cobra II seviyesinde koruma bulunduğunu ancak bu araçtan daha hafif olduğunu anlatan Görgüç, aracın yüksekliğinin düşük kalmasının tanksavar gibi tehditlere karşı avantaj sağladığına dikkati çekti.

Görgüç, aracın hem önünde hem arkasında batarya konulacak yerler bulunduğunu, müşteri isteğine göre ilave bataryalarla menzili artırmanın mümkün olduğunu bildirdi. Görgüç, aracın yerdeki muharip güçlere yakın atış desteği verebilecek yapıda olmasının da önemine işaret etti.

Patente konu unsurlara sahip
Görgüç, basın mensuplarının soruları üzerine, bataryalar bittiğinde aracın şarjının 3 saat sürdüğünü, herhangi bir zamanda yapılan 15-20 dakikalık enerji takviyesinin da şarja yüzde 20-30'luk katkı yaptığını söyledi.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, aracın menzilinin 250 kilometre civarında olacağını, enerji yoğun yeni bataryalarla bunun artırılabileceğini bildirdi.

Görgüç, aracın göreve hazır hale gelmesine ilişkin, "Bir yıl içinde Akrep II'yi satabilir duruma geleceğiz." dedi.

Aracın testlerine yeni başlayacaklarını ifade eden Görgüç, Akrep II üzerinde patente konu birkaç unsur bulunduğunu sözlerine ekledi.

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