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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
04.10.2018 - 16:24, Son Güncelleme:

Türkiye'nin ilk antiserum üretim tesisi açıldı

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Eskişehir'de, akrep ve yılan zehirlenmelerine karşın serum üretecek tesis ALBİLA Serum Biyoloji̇k Ürünler Sanayi̇ ve Ticaret AŞ'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tesisin açılışına katılan Vali Özdemir Çakacak, konuşmasının başında, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce patlayıcıyla düzenlenen saldırıda şehit düşen 7 askere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi.

Türkiye'de açılacak yeni tesislerle 2023 hedeflerine rahatlıkla ulaşacağını ifade eden Çakacak, şöyle devam etti:

"Bugün de melek yatırımcılar, üniversite, sanayi işbirliğinin güzel bir örneğiyle kurulan üretim tesisinin açılışı gerçekleştiriyoruz. Türk sanayicileri krizi fırsata çevirip böyle ortamlardan güçlenerek çıkmıştır. Ülkemizin istihdamına, ekonomisine ve ihracatına katkı sağlayan sanayicilerimizin Eskişehir'de yapacakları işleri takip etmekle mükellefiz. Burada bizim çözemediğimiz işleri, sayın milletvekillerimizin destekleriyle Ankara'da takip edeceğiz. Eskişehir ilklerin kenti. Bu üretim tesisiyle bir ilk daha gerçekleştiriliyor. İlaç sektörü, savunma sanayi gibi çok stratejiktir. Daha çok yatırımın kente gelmesini bekliyoruz."

İlk ürün 2019'da piyasada

Şirketin yönetim kurulu başkanı Akın Kozanoğlu da böyle bir üretim tesisini Eskişehir'de açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Hayvan kaynaklı zehirlenmelerde tek tedavi yönteminin antiserum olduğuna değinen Kozanoğlu, şunları söyledi:

"Eskişehir'de antiserum üretimi yapacağız. Akrep ve yılan sokmaları ya da başka tür kaynaklı zehirlenme vakalarına iyi gelecek ilaç üretimleri gerçekleştireceğiz. Bu ürün portföyü, Türkiye'de olmadığı için ithalata bağlı bir sektör. Bu boşluğu dolduracak bir tesisin sahibi olmakla gururluyuz, mutluyuz. İhracat potansiyeliyle de ülkemizin açık pozisyonuna olumlu katkıda bulunacağız. Tesisimiz 20 milyon liraya tamamlandı. Gelecek yılın başlarında ilk ürünümüz piyasaya çıkacak." 

"Geçici çalkantılar bizler için bahane değil fırsat kaynağıdır"

Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emine Sabancı Kamışlı ise bu üretim tesisinin Türkiye'nin her zaman yatırıma müsait olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Özverili çalışmanın olumlu sonuçları ortaya çıkarttığını dile getiren Kamışlı, "Geçici çalkantılar bizler için bahane değil fırsat kaynağıdır. Bu tesis ülkemize hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcısı Fatih Tan da dünyada yaklaşık 5 milyon yılan zehirlenme vakasının meydana geldiğinin, bunların 100 binin ölümle sonuçlandığının altını çizdi.

Akrep ve yılan sokmaları sonucu zehirlenmelerde söz konusu antiserumdan başka tedavi yönteminin bulunmadığını kaydeden Tan, "O yüzden Eskişehir'de çok önemli bir ürün ortaya çıkacak. Türkiye'de ikamesi bulunmayan bir ürün. Ülkemiz ve bölgemiz için stratejik bir ürün halinde." diye konuştu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Rektörü Prof. Dr. Kemal Şenocak ise üniversitesinin, sahip olduğu akademik birikim ve altyapıyı Türkiye'nin milli ve yerli sermayesine sunarak, milli kalkınmada etkin rol alma ve üzerine düşen görevi yerine getirme gayretinde olduğunu anlattı.

KOSGEB İl Müdürü Tarık Yılmaz da ALBİLA'ya 5 milyon lira stratejik ürün desteği verdiklerini bildirdi.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş ve diğer ilgililerin de katıldığı açılıştan sonra tesisin laboratuvarları gezildi.

 

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