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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
24.11.2019 - 15:22, Son Güncelleme:

Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak

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Türkiye'nin 'gözünü' ASELSAN açacak
Fotoğraflar: A.A.

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen ve giysi altında gizlenen tehlikeli nesneleri güvenli mesafeden görüntüleyip, otomatik tespit edebilen Terahertz Görüntüleme Sistemi, teknoloji transferiyle ASELSAN'a kazandırılacak.

Türkiye'de yerli ve milli olanaklarla ortaya konulan ve güvenlik açısından yüksek hassasiyet taşıyan yerlerde kullanılmaya başlanan Terahertz Görüntüleme Sistemi, ASELSAN tarafından daha da geliştirilerek ticarileştirilecek.

Alışveriş merkezi, hava limanı, metro istasyonu, stadyum gibi toplu halde bulunulan yerlerde can güvenliğinin sağlanması, sınır ve gümrük kapılarında kaçakçılığın engellemesi için tehlike oluşturabilecek ya da yasalara aykırı nesneleri görüntüleyebilen çözümlere ihtiyaç duyuluyor.

Güvenlik aramaları sırasında insanların uzun süre bekletilmemesi, mahremiyetlerinin ihlal edilmemesi önem taşıyor. Bu sorunların üstesinden gelebilmek için uzaktan görüntüleme sistemlerinden yararlanılıyor.

Söz konusu ihtiyaçlara yönelik olarak TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Malzeme Enstitüsünde pasif terahertz yöntemle görüntüleme yapan bir sistem geliştirildi.

Sistem sayesinde giysi altında gizlenen, metal ve metal olmayan tehlikeli nesneler, temas olmadan güvenli mesafeden görüntülenebiliyor ve otomatik tespit ediliyor.

Kamu binaları, gümrük sınır kapıları, güvenlik birimleri için pasif yöntemle çalışacak şekilde kullanıma hazır hale getirilen Terahertz Görüntüleme Sistemi, metal dışında giysi altına gizlenen metal olmayan tehlikeli patlayıcı nesneler ile kaçakçılıkta kullanılan uyuşturucu madde, et, alkol, sigara paketi, altın, elektronik eşya ve benzerlerini görüntüleyebiliyor.

Türkiyenin gözünü ASELSAN açacak

Sağlığa zararı yok

İnsan sağlığına zararı olmayan sistemler, çeşitli gümrük sınır kapılarında yolcu geçiş salonunda 2018'den bu yana aktif kullanılıyor. Bu sayede kaçakçılık yapan çok sayıda kişi, giysi altına saklanan kaçak nesnelerle yakalandı.

TÜBİTAK MAM tarafından geliştirilen görüntüleme sistemlerinin 11'i gümrük sınır kapılarında ve sahada aktif kullanılıyor. Yıl sonuna kadar yeni nesil 8 görüntüleme sistemi daha aktif kullanıma sunulacak.

Sistemin endüstriyel seviyede gerçek zamanlı görüntü sunabilen versiyonunun geliştirilerek cihazın ticarileştirilmesi için ASELSAN ile prensip anlaşmasına varıldı. Proje ve lisans sözleşmesi imzalanarak, 2020'de ASELSAN'a teknoloji transferinin gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

İçeride 6, dışarıda 10 metreden tespit

Terahertz görüntüleme sistemlerinde, görüntülenecek canlıdan yayılan terahertz bandındaki ışınlar kullanılabiliyor (pasif terahertz yöntemi) ya da görüntülenecek nesne terahertz bandında ışık yayan bir kaynak tarafından aydınlatılabiliyor (aktif terahertz yöntemi). Terahertz bandındaki ışınlar bir maddeye nüfuz ettiğinde maddeyle nasıl etkileşeceği, maddenin fiziksel ve kimyasal yapısına bağlı bulunuyor. Sinyaldeki değişimler tespit edilerek maddenin ne olduğu hakkında bilgi sahibi olunabiliyor.

İç ortamda 6 metreden 3 santimetre çözünürlükte giysi altında gizlenen tehlikeli metal ve metal olmayan nesneler görüntülenebiliyor. Dış ortamda ise 10 metreden aynı netlikte metal nesneler belirlenebiliyor.

Sistem sayesinde görüntülenebilecek nesneler arasında silah, tabanca, tüfek, bıçak, canlı bomba, patlayıcı düzenekler, kaçak eşyalar da bulunuyor.

Oyunlar 150 milyar dolara dayandıPC ve konsol oyunları geride kalıyor, mobil oyunlar dahil oyun sektörü sadece 2019'da 150 milyar dolara yakın gelir yaratarak geleceği şekillendirmeye başladı bile. Dubai'de gerçekleştirilen On.DXB etkinliği kapsamında PUBG Mobile'ın mimarı Tencent'in daveti üzerine oyun zirvesini yakından takip ederken, Digital Age Yazı İşleri Müdürü Savaş Önemli ve ShiftDelete.Net'ten Gökey Yılmazer ile oyunlar üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.
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