Türkiye'nin gökyüzündeki markası 2018'de parladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin gökyüzündeki markası 2018'de parladı
GeriTeknoloji Türkiye'nin gökyüzündeki markası 2018'de parladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
08.01.2019 - 12:32, Son Güncelleme:

Türkiye'nin gökyüzündeki markası 2018'de parladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin gökyüzündeki markası 2018'de parladı

Türkiye'nin havacılıktaki uluslararası markası Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), geçen yıl ürün yelpazesini zenginleştirdi. Şirket, ekonomik performansını da yukarıya çekti.

Havacılık ve uzay alanında Türkiye'nin gurur kaynağı olan TUSAŞ, geçen yıl savunma sanayisinin güçlenmesi ve ülkeyi havacılıkta ön sıralara taşımak için bir dizi çalışma yaptı.

Şirket, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşmasını sağlamak amacıyla Milli Muharip Uçak Projesi başta olmak üzere, dünyada yalnızca sayılı ülkelerin sahip olduğu teknolojilere erişmek için faaliyetlerde bulundu. 

Bu kapsamda şirketin insan kaynağına önemli takviyeler yapıldı. TUSAŞ'ın personel sayısı 8 bine çıktı. 2018'de kadrosuna 2 bin 300 kişiyi ekleyen şirket, istihdama da katkı sağladı.

Şirketin verimliliğini artırmak adına üniversitelerin 3'üncü ve 4'üncü sınıflarındaki öğrencilere yönelik "Stajyer Mühendis Programı" başlatıldı. Geçen yıl bin stajyer mühendis alımı yapıldı.

Satışlar da ihracat da arttı 

TUSAŞ'ın yıl boyunca yürüttüğü başarılı çalışmalar ekonomik göstergelere yansıdı. Şirketin ürün yelpazesi yanında ekonomik ve finansal göstergeleri de belirgin şekilde arttı.

Şirketin satışları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 16 yükseldi ve 1,65 milyar doları buldu. Satışların yüzde 50'sini ihracat oluştururken, yurt dışı satışların getirisi 831 milyon dolara çıktı.

Atak helikopteri için görüşülen Pakistan ile 30 adetlik satış için anlaşma sağlandı. Türk güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla teslim edilen Atak helikopteri sayısı da 40'ı aştı.

Milli Muharip Uçak'a yönelik geliştirmeler sürerken, rüzgar tüneli testleri de başarıyla yürütüldü.

T625 Genel Maksat Helikopteri 5 yıl önce söz verilen tarihte gökyüzüne taşındı ve "Gökbey" adını aldı.

Anka'nın başarısı sipariş getirdi 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesinde, yurt içinde ve dışında güvenlik birimlerinin etkinliğini daha üst seviyeye çıkaran yerli ve milli sistemlere yenilerinin eklenmesi doğrultusunda 22 Anka insansız hava aracı tedarik edilmesi kararlaştırıldı.

Toplam 15 bin saat uçuş gerçekleştirerek vatan nöbeti tutan Anka'ların sayısı da 14'e ulaştı. Anka'lar, uydu kontrolü sayesinde en uzak bölgedeki görevler için hazır hale geldi.

Hürkuş göreve hazırlanıyor, Hürjet şekilleniyor 

TUSAŞ'ın yerli ve milli girdisi altında tasarlayıp ürettiği temel eğitim uçağı Hürkuş'un envantere girişi için önemli bir adım daha atıldı. Hürkuş, İzmir-Çiğli'de başladığı uçuşlarıyla Türk Hava Kuvvetleri envanterine girmek için gün sayıyor.

Şirketin en önemli projeleri arasında yer alan jet eğitim ve hafif taarruz uçağı Hürjet Projesi'ne yönelik çalışmalar, Hava Kuvvetleri ve uluslararası pazarın kısa dönemdeki ihtiyaçları hedef alınarak başlatıldı.

Hürjet'in dış geometrisi 2018'de dondurulurken sistem yerleştirme çalışmaları devam ediyor.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Amazon, Microsoft'u da geçti, dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu

Vücut sıcaklığı ile şarj olabilen saat

HP'den AMD tabanlı yeni Chromebook modelleri görücüye çıktı

Cildin pH seviyesini ölçebilen cihaz