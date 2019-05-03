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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
03.05.2019 - 11:30, Son Güncelleme:

‘Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri’ Programı için başvurular başladı

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‘Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri’ Programı için başvurular başladı

Deloitte Private Türkiye, Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programını Türkiye’de ikinci kez hayata geçiriyor. Program, Türkiye’deki şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel alıyor.

Programa katılmak isteyen şirketlerin yıllık 25 milyon TL’nin üzerinde ciro elde etmeleri, en az 5 yaşında olmaları ve en az 25 çalışana sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuracak şirketlerin halka açık olmaması ve hisselerinin en az %60’ının ya da kontrollerinin Türkiye’de kurulu şirket veya T.C. vatandaşı şahıslara ait olması da başvuru kriterleri arasında yer alıyor.

Bu şartları sağlayan şirketler, Best Managed Companies web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak, 31 Mayıs 2019 tarihine kadar programa aday olabiliyor. 

Şirketler nasıl bir değerlendirme sürecinden geçiyor, kimler tarafından seçiliyor?

Başvuru kriterlerini karşılayan ve ikinci aşamaya geçerek aday olan şirketleri “Deloitte koçları” tarafından gerçekleştirilecek bir değerlendirme süreci bekliyor. Bu ikinci aşamada “Deloitte koçları”; şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele alacak ve yüz yüze görüşmeler gerçekleştirecek. Eylül ayına kadar devam edecek ikinci aşama sonrasında ise bağımsız jüri üyeleri, finalist şirketleri uluslararası olarak kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirerek, bu unvana hak kazanan şirketleri belirleyecek. Seçilen şirketler ise düzenlenecek gala gecesinde ödüllerine kavuşacak.

Programın bağımsız jürisini; Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, Lucien Arkas, Umran İnan, Ümit Boyner ve Zeynep Bodur Okyay gibi iş ve akademi dünyasının başarılı liderleri oluşturuyor. 

Program, şirketlere nasıl bir fayda sağlıyor?

Program; Koç Üniversitesi’nin akademik desteğini alırken Türkiye Aile İşletmeleri Derneği (TAİDER), Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) ve TÜRKONFED’i  iş ortağı olarak bir araya getiriyor.

Finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private Türkiye müdür ve üzeri seviye yöneticileri arasından seçilmiş, bu konuda eğitim alarak kendilerine özel olarak atanmış şirket koçları ile bire bir çalışma, kurumlarını anlatma ve kurumsal olgunluk seviyeleri hakkında geri bildirim alma fırsatı elde ediyor. Best Managed Companies programı aynı zamanda firmaların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir iş platformu sunuyor. Bağımsız bir değerlendirme sonucunda ödüllendirilen firmalar ise 2 yıl boyunca ‘Best Managed Companies of Turkey’ logosunu kullanmaya hak kazanıyor.

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