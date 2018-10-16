Türkiye’nin en büyük robotik otomasyon etkinliği İstanbul’da

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Teknoloji
16.10.2018 - 15:02, Son Güncelleme:

Türkiye’nin en büyük robotik otomasyon etkinliği İstanbul’da

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Türkiye’nin en büyük robotik otomasyon etkinliği İstanbul’da

Automation Anywhere ve COMPAREX Turkey iş birliğiyle düzenlenen Automation Insight 2018, robot otomasyon profesyonellerini bir araya getiriyor.

İş dünyasının ve kullanıcıların BT sektöründen beklentilerinin arttığı günümüzde bu beklentilere yaratıcı çözümlerle karşılık verebilmek ve kritik noktalarda BT’yi organizasyonların dönüştürücü gücü haline getirecek robotik otomasyon alanındaki vizyon ve yaklaşımlar giderek daha fazla önem kazanıyor. Endüstri 4.0 dönüşümü içinde bulunan Türkiye’deki işletmelere rehberlik edecek bir organizasyon olarak kurgulanan Automation Insight 2018, hem Türkiye’den hem de yurt dışından önemli konuşmacı ve misafirleri ağırlıyor.

Bu yıl Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilecek olan Automation Insight 2018 etkinliği, robot otomasyon yazılım profesyonellerini, danışmanları, yöneticileri ve yetkin kullanıcıları İstanbul’da bir araya getiriyor.

Automation Anywhere ve şirketin Türkiye’deki tek temsilcisi COMPAREX Turkey tarafından düzenlenen organizasyonda 100’ün üzerinde katılımcı, beş özel konu başlığı altında bilgi ve deneyimlerini paylaşacak. Açılış konuşmasını, iş dünyasındaki gelişmeleri televizyon ekranlarına taşıyan tanınmış isimlerden Cem SEYMEN’in yapacağı Automation Insight 2018, Robotik Süreç Otomasyonu kavramının ve geleneksel otomasyon teknikleriyle farklarının detaylı olarak paylaşıldığı bir organizasyon olacak.

Örnek başarı hikayelerinin de aktarılacağı Automation Insight 2018’de CNN Türk’ten Cem SEYMEN dışında EMEA Satış Direktörü Iain WADIE, COMPAREX Turkey Profesyonel Servisler Satış Direktörü Osman KAYHAN, Automation Anywhere Yönetici Ortağı Roger NASH de sunumları ile yer alacaklar. Öğle sonrasında ise moderatörlüğünü ING Bank COO’su Görkem KÖSEOĞLU’nun üstlendiği, Vodafone Türkiye Bilgi Teknolojileri Direktörü Okan CENGAVER, Odeabank COO’su Sinan Erdem ÖZER ve İş Bankası Kurumsal Mimari Birim Müdürü Sezgin LÜLE’nin de panelistler arasında olduğu bir de panel gerçekleşecek.

Akıllı Otomasyon kavramının tanıtımı ile Automation Anywhere’in Kurumsal RPA Platformu ile IQ Bot Cognitive Platformu’na dair demoların da gerçekleştirileceği organizasyon 19 Ekim 2018 Cuma günü İstanbul Ataşehir’deki Sheraton Hotel’de düzenlenecek.

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