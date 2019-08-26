Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor

Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi TUSAŞ, ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisinin kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.

Kurulum çalışmaları sürerken TUSAŞ, bir yandan da tesiste çalışacak insan kaynağını oluşturmak için harekete geçti. Şirket, Proses Mühendisi (Kompozit İmalat) pozisyonunda çeşitli alanlardan mühendis istihdam edecek.

Adaylarda makine, metalurji ve malzeme, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, kompozit ve imalat teknolojileri alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olmak tercih nedeni oluşturacak.

İyi derecede İngilizce bilmesi istenen adaylar için ilgili bilgisayar programlarını ve kompozit parçalara yönelik yazılımları temel seviyede kullanıyor olmak, kompozit parça üretim ve kalite muayene süreçlerinde tecrübe, tahribatsız muayene yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe, yalın üretim, kalite sistem yönetimi ve risk analizi konularında deneyimi olmak ek tercih sebebi olarak değerlendirilecek.

Adayların, bu donanımlarının yanında "Türk Havacılık Tarihi'ni okuyanlardan değil yazanlardan olma", "havacılık ve uzay sektöründe yürütülen projelerde iz bırakma" beklentisinde olması isteniyor.

Akıllı dijital fabrika olacak

Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesisin, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılaması hedefleniyor. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.

Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek.

Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak. Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makineler birbiriyle sürekli iletişim halinde olacak.

Binlerce sensör ve iletişim sistemiyle donatılacak tesisle bütün üretim süreci ve verimlilik anlık olarak kontrol edilebilecek.

Büyük kapasite artışı

Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak.

Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek.

TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.



