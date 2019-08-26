Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor
GeriTeknoloji Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
26.08.2019 - 07:53, Son Güncelleme:

Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye'nin en büyüğüne mühendis aranıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), son teknolojiyle donatılacak ve uçak yapısallarının üretileceği kompozit tesisi için çeşitli alanlardan mühendisleri bünyesine katacak.

Türkiye'nin havacılık ve uzay merkezi TUSAŞ, ülkenin en büyük, dünyanın tek çatı altındaki 4'üncü büyük kompozit tesisinin kurulum çalışmalarını sürdürüyor.

Şirketin Kahramankazan'daki merkez yerleşkesinde hayata geçirilecek tesis, 95 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösterecek. Tesiste, yüksek teknoloji, kalite ve verimlilikte üretim yapılacak.

Kurulum çalışmaları sürerken TUSAŞ, bir yandan da tesiste çalışacak insan kaynağını oluşturmak için harekete geçti. Şirket, Proses Mühendisi (Kompozit İmalat) pozisyonunda çeşitli alanlardan mühendis istihdam edecek.

Adaylarda makine, metalurji ve malzeme, havacılık veya uzay mühendisliği bölümlerinden mezun olma şartı aranırken, kompozit ve imalat teknolojileri alanında en az 2 sene tecrübe sahibi olmak tercih nedeni oluşturacak.

İyi derecede İngilizce bilmesi istenen adaylar için ilgili bilgisayar programlarını ve kompozit parçalara yönelik yazılımları temel seviyede kullanıyor olmak, kompozit parça üretim ve kalite muayene süreçlerinde tecrübe, tahribatsız muayene yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe, yalın üretim, kalite sistem yönetimi ve risk analizi konularında deneyimi olmak ek tercih sebebi olarak değerlendirilecek.

Adayların, bu donanımlarının yanında "Türk Havacılık Tarihi'ni okuyanlardan değil yazanlardan olma", "havacılık ve uzay sektöründe yürütülen projelerde iz bırakma" beklentisinde olması isteniyor.

Akıllı dijital fabrika olacak

 Uçak ve helikopter gibi hava araçlarının yapısal parçalarının üretileceği tesisin, dünyadaki hava yapısalları kompozit ihtiyacının yüzde 2'sini karşılaması hedefleniyor. Tesiste, üst düzey teknolojik üretimin yanında yeni ürün tasarımları ve ürün geliştirmeleri yapılacak. Buradaki tüm işlemlerde otonom araçlar kullanılarak, yüksek doğruluk ve verimlilik elde edilecek.

Endüstri 4.0 için altyapısını hazırlayan TUSAŞ, kompozit tesisini akıllı dijital fabrika olarak hayata geçirecek ve sanal/artırılmış gerçeklik uygulamaları ile üretime destek verilecek.

Kompozit tipine göre, özelleşmiş robotik, otonom ekipmanlar ile hassas ve hatasız üretim yapılacak. Tesisteki otonom araçlar, robotlar ve makineler birbiriyle sürekli iletişim halinde olacak.

Binlerce sensör ve iletişim sistemiyle donatılacak tesisle bütün üretim süreci ve verimlilik anlık olarak kontrol edilebilecek.

Büyük kapasite artışı

Tesiste, gelişmiş kesim ve ölçüm sistemleri kullanılacak. Üretilen parçalar ultrasonik ve x-ray sistemli tahribatsız muayene yöntemleriyle kalite kontrol süreçlerinden geçirilecek ve bunların montajı yapılacak.

Boyahaneler, yapay zekayla otonom olarak çalışacak ve tüm parçalar el değmeden boyanıp sevkiyata hazır hale getirilecek.

TUSAŞ, bu yatırımla üretim kapasitesini büyük ölçüde artıracak ve yapacağı ihracatla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Bebekli ailelerin hayatını kolaylaştıran teknolojileri inceliyoruzSelim Öztürk ile Teknoloji Kutusu’nda bu hafta “Bebekli Ailelerin Hayatını Kolaylaştıran Uygulamaları” inceliyoruz. Blog yazarı Cesur Doruk ile Prima’nın yeni çıkardığı ve ebeveynlere bebek bakımının her noktasında rehber niteliğinde olan Prima Kulübü uygulamasını test ettik. Siz de uygulamayı bu linkten indirebilirsiniz. https://app.adjust.com/f5e6jo7
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?