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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
Haber: AA / Fotoğraf: Alamy
05.11.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Türkiye'nin dijital yetenekleri "eğitim şart" diyor

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Türkiye'nin dijital yetenekleri "eğitim şart" diyor

Küresel çapta faaliyet gösteren istihdam platformlarının iş birliğiyle kurulan araştırma şirketi The Network'ün çalışması, Türk insanının, dijital yeteneklerini geliştirmeye yönelik eğitimlere dünya ortalamasının üzerinde zaman ayırdığını ortaya koydu.

AA muhabirinin araştırmadan derlediği bilgilere göre, söz konusu şirketin 180 ülkede 366 bin kişiyle görüşerek gerçekleştirdiği "Dijital Yeteneğin Şifresi" başlıklı araştırmasının Kariyer.net tarafından yürütülen Türkiye ayağına 23 bin 816 kişi katılım sağladı.

Araştırmaya katılanlara dijital yeteneklerini geliştirmek için eğitim almaya zaman ayırıp ayırmadıkları soruldu.

Söz konusu soruya "evet" yanıtı verenlerin küresel ortalaması yüzde 65 olarak kayıtlara geçerken, Myanmarlılar yüzde 82 ile listenin ilk sırasında yer aldı.

Türkiye ise anılan listede yüzde 78 ile 8. sırada kendine yer bulurken, bireysel çalışma, konferans-seminer ve hizmet içi faaliyetler Türk insanının dijital yeteneklerini geliştirmede en çok yararlandıkları eğitim kaynakları olarak ön plana çıktı.

En fazla "dijital yetenek" 21-30 yaş grubunda

Araştırmaya yurt içinden katılanların yüzde 57'sini 21-30 yaş grubundakiler oluşturdu, bunu yüzde 30 ile 31-40, yüzde 9 ile 41-50, yüzde 3 ile 20 yaş ve altındakiler, yüzde 2 ile 51-60 yaş grubu izledi.

Meslek grupları açısından değerlendirildiğinde katılımcıların yüzde 14,22'si mühendislik ve teknik işlerde, yüzde 13,88'i satış alanında, yüzde 7,4'ü hizmet sektöründe çalışan kişilerden oluştu.

Eğitim durumları dikkate alındığında lisans mezunlarının oranı yüzde 55, ön lisans mezunlarının oranı yüzde 18 olarak kayıtlara geçti.
Bu iki grubu yüzde 15 ile lise, yüzde 11 ile yüksek lisans, yüzde 1'er ile doktora derecesine sahip olanlar ve herhangi bir örgün öğretim programına katılmayanlar izledi.

"Türkiye teknolojik dönüşümden etkilenecek"

Öte yandan, Türkiye'de araştırmaya katılanların yüzde 65-70'i "işlerinin teknolojinin dönüşümü ve küreselleşmeden etkileneceğini" ifade etti. Söz konusu soruya benzer yanıtı verenlerin küresel ortalaması yüzde 61 olarak hesaplandı.

Gelecek dönemde çalışma hayatının teknolojik değişimlerinden etkileneceğini düşünenlerin oranı dünya geneli için yüzde 49 iken, Türkiye'de yüzde 50 oldu.

Bu arada, araştırmanın Türkiye ayağına katılanlara, teknolojik gelişmelerden en çok etkilenecek alanların hangileri olabileceği de soruldu.
Dijitalleşme-analiz ve otomasyon cevabı yüzde 82 ile ilk sırada yer alırken, bunu yüzde 73 ile bilgi teknolojileri, yüzde 60 ile medya izledi.

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