Türkiye’nin dijital karnesi yayımlandı

Rapora göre Türkiye’de internete erişim sağlayan 59 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Güncel sosyal medya kullanıcı sayısı, 44 milyonu mobil platformlarda olmak üzere 52 milyon kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yılın verileriyle karşılaştırdığımızda, ülkemizdeki internet kullanıcı sayısının 5 milyon kişi, aktif sosyal medya kullanıcı sayısısın ise 1 milyon kişi arttığı görülüyor.

Hurriyet.com.tr ilk 10’da yer alan tek haber sitesi

Türkiye’deki internet kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği web sitelerinin detaylı listesi de raporda yer alan veriler arasında. Similarweb’e göre aylık trafik sayıları incelendiğinde, ülkemizdeki kullanıcıların en sık ziyaret ettiği 5 web site sırasıyla; Google.com.tr, Google.com, Youtube.com, Facebook.com ve Twitter.com oldu. Ayda ortalama 145 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en aktif haber sitesi olan Hurriyet.com.tr ise 6. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

En aktif kullanılan sosyal medya platfotmu YouTube

Sosyal medyada en aktif kullanılan platformları incelediğimizde, YouTube’un geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvede olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 4. sırada yer alan Instagram bu yıl listenin 2. sırasında. Özellikle son dönemde Stories ve IGTV ile kullanıcılarına alternatif paylaşım seçenekleri sunan Instagram’ın bu yükselişi hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

WhatsApp’ın 3. sıradaki yerini koruduğu listede, Facebook’un 2. sıradan 4. sıraya gerilemesi de dikkat çekici veriler arasında. Genç kullanıcıların Facebook’u hızla terk etmesi bu düşüşün temel sebeplerinden biri, ama yıl içinde sıkça dile getirilen veri paylaşım ihlalleri de Facebook’a güç kaybettirmiş gibi görünüyor. Her ne kadar aktif kullanım oranı düşse de Facebook’un 43 milyon kullanıcı ile hala ülkemizde en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Instagram Türkiye’de 5 milyon yeni kullanıcı kazandı

Raporda yer alan aktif kullanıcı sayılarına baktığımızda en büyük çıkışı Instagram’ın yaptığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 33 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram’ın güncel kullanıcısı sayısı 38 milyon kişiye ulaşmış durumda. Instagram’ı 9 milyon kullanıcıyla Twitter, 6.3 milyon kullanıcıyla Snapchat, 7.3 milyon kullanıcı ile LinkedIn takip ediyor.





Şinasi Furkan Avcı

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