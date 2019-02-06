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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
06.02.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

Türkiye’nin dijital karnesi yayımlandı

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Türkiye’nin dijital karnesi yayımlandı

Dijital dünyanın nabzını tutan ve her yıl ülkelerin kullanıcı verilerini tek bir raporda sunan We Are Social Digital 2019 raporu yayımlandı. Türkiye internet ve sosyal medya kullanımı hakkında 63 sayfalık istatistiğin paylaşıldığı raporda dikkat çekici sonuçlar ortaya çıktı.

Rapora göre Türkiye’de internete erişim sağlayan 59 milyon aktif kullanıcı bulunuyor. Güncel sosyal medya kullanıcı sayısı, 44 milyonu mobil platformlarda olmak üzere 52 milyon kişiye ulaşmış durumda. Geçtiğimiz yılın verileriyle karşılaştırdığımızda, ülkemizdeki internet kullanıcı sayısının 5 milyon kişi, aktif sosyal medya kullanıcı sayısısın ise 1 milyon kişi arttığı görülüyor.

Hurriyet.com.tr ilk 10’da yer alan tek haber sitesi

Türkiye’deki internet kullanıcılarının en sık ziyaret ettiği web sitelerinin detaylı listesi de raporda yer alan veriler arasında. Similarweb’e göre aylık trafik sayıları incelendiğinde, ülkemizdeki kullanıcıların en sık ziyaret ettiği 5 web site sırasıyla; Google.com.tr, Google.com, Youtube.com, Facebook.com ve Twitter.com oldu. Ayda ortalama 145 milyon ziyaretçi sayısıyla Türkiye’nin en aktif haber sitesi olan Hurriyet.com.tr ise 6. sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

En aktif kullanılan sosyal medya platfotmu YouTube

Sosyal medyada en aktif kullanılan platformları incelediğimizde, YouTube’un geçen yıl olduğu gibi bu yıl da zirvede olduğunu görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 4. sırada yer alan Instagram bu yıl listenin 2. sırasında. Özellikle son dönemde Stories ve IGTV ile kullanıcılarına alternatif paylaşım seçenekleri sunan Instagram’ın bu yükselişi hak ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.

WhatsApp’ın 3. sıradaki yerini koruduğu listede, Facebook’un 2. sıradan 4. sıraya gerilemesi de dikkat çekici veriler arasında. Genç kullanıcıların Facebook’u hızla terk etmesi bu düşüşün temel sebeplerinden biri, ama yıl içinde sıkça dile getirilen veri paylaşım ihlalleri de Facebook’a güç kaybettirmiş gibi görünüyor. Her ne kadar aktif kullanım oranı düşse de Facebook’un 43 milyon kullanıcı ile hala ülkemizde en fazla kullanıcıya sahip sosyal medya platformu olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Instagram Türkiye’de 5 milyon yeni kullanıcı kazandı

Raporda yer alan aktif kullanıcı sayılarına baktığımızda en büyük çıkışı Instagram’ın yaptığını görüyoruz. Geçtiğimiz yıl 33 milyon kullanıcıya sahip olan Instagram’ın güncel kullanıcısı sayısı 38 milyon kişiye ulaşmış durumda. Instagram’ı 9 milyon kullanıcıyla Twitter, 6.3 milyon kullanıcıyla Snapchat, 7.3 milyon kullanıcı ile LinkedIn takip ediyor.

Şinasi Furkan Avcı
twitter.com/snsfrknvc

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