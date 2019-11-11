Türkiye’nin dijital kalbi CIO Academy’de atacak
Microsoft Türkiye, Türkiye’nin önde gelen CIO'larını (Bilgi İşlem Yöneticileri) bir araya getiren CIO Academy etkinlik serisini başlatıyor. İnovasyon ve en yeni teknolojileri yöneticilerle ele alacak etkinliğin ilkinde örneklerle “Dijital Dönüşüm” konusu incelenecek.
Günümüzde Tesco, GE, NHS, AT&T gibi birçok kurumda önceden CIO görevi üstlenmiş olan yöneticileri artık CEO olarak görmeye başladık. Teknoloji sektörü ilerledikçe, bu alanda uzman ve yetkin yöneticilerin donanımı ve sorumluluk alanları da giderek artıyor. Dünya ortalamasına göre yüzde 47'si doğrudan CEO'ya rapor veren CIO'lar yalnızca yeni teknolojilerin ve platformların potansiyelini anlamakla kalmayıp ileriye dönük yeni teknolojileri şirketlerine nasıl dâhil edecekleri konusunda da önemli yatırım kararları alıyor.
Sunduğu çözümlerle sektörlerin dönüşümüne öncülük eden Microsoft Türkiye, Türkiye ekonomisinin dijital olgunluk seviyesini yükseltmek ve CIO’ların yetkinliklerini artırmak amacıyla CIO’ları bir araya getirip fikir alışverişinde bulunmalarını sağlayacak bir girişim başlatıyor. Şirketlerin gelişimini desteklemeye büyük katkısı olacak etkinlik serisinin ilki 14 Kasım Perşembe günü Microsoft İstanbul ofisinde yer alan Microsoft Teknoloji Merkezi’nde gerçekleştirilecek.
Veriyi sermayeye dönüştüren inovatif örnekler ele alınacak
Microsoft Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Murat Yılmaz’ın moderatörlüğünde, “Dijital Dönüşüm” konusunun irdeleneceği panele Türkiye’de sektöründe lider kurumların CIO’ları katılacak. “İş Trendleri”, “İş Dünyasında Liderlik” ve “Teknoloji Dönüşümü” konularında derinlemesine fikir alışverişi yapılacak etkinlikte farklı sektörlerdeki en iyi uygulamalar ve güncel bilgiler, McKinsey & Company araştırmalarından da faydalanılarak ele alınacak.
Yıl boyunca düzenlenecek CIO Academy buluşmalarında, “Dijital Dönüşüm”, “Veri ve Yapay Zekâ”, “Çalışma Hayatının Geleceği”, “Start-Up’lar ve Inovasyon” ve “Bulut Ekonomisi ve İleri Teknolojiler” gibi teknolojinin sunduğu fırsatlar ve günümüz iş dünyasının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik konular konuşulacak. Bilgi teknolojileri sektöründe üst düzey yönetici olmayı hedefleyen uzmanlar için son teknolojiler, trendler, yaklaşımlar ve stratejiler anlatılacağı etkinlikte veriyi sermayeye dönüştüren, enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan, altyapı yönetiminde verimlilik kazandıran örneklere değinilecek. CIO yöneticilerinin yoğun ilgisini çeken, ufuk açıcı etkinliğin ikincisi ise Aralık ayında gerçekleştirilecek.
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