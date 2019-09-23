'Türkiye'nin Çatısı'ndaki gece kelebekleri kayıt altına alınıyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlük ortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Türkiye'nin Çatısı'ndaki gece kelebekleri kayıt altına alınıyor
GeriTeknoloji 'Türkiye'nin Çatısı'ndaki gece kelebekleri kayıt altına alınıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
23.09.2019 - 13:36, Son Güncelleme:

'Türkiye'nin Çatısı'ndaki gece kelebekleri kayıt altına alınıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Türkiye'nin Çatısı'ndaki gece kelebekleri kayıt altına alınıyor

Iğdır ve Ağrı Dağı'ndaki gece kelebekleri, Iğdır Üniversitesinin yürüttüğü çalışmalarla kayıt altına alınıyor.

Coğrafi yapısı ve iklimiyle birçok yaban hayatına yaşam alanı sunan Ağrı Dağı ile eteklerindeki Iğdır'da bulunan kelebek türlerinin tespiti için çalışmalar sürüyor. 

Deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliğiyle "Türkiye'nin Çatısı" olarak adlandırılan ve her 100 metrede bir iklim şartları değişen Ağrı Dağı'nda, yüzlerce farklı türden kelebek yaşıyor.

Iğdır Üniversitesinin başlattığı çalışmayla hem mikroklima iklim özelliğine sahip olan Iğdır'ın hem de Ağrı Dağı'nın farklı bölgelerinde yaşayan gece kelebekleri, akşam vaktinden itibaren kurulan perde ve ışık yardımıyla hazırlanan tuzaklarla yakalanıyor.

Yakalanan kelebekler tüplere konuluyor

Sabah saatlerine kadar süren çalışmada, türüne göre ayrılarak tüplere konulan kelebekler, Iğdır Üniversitesinde inceleme altına alınıyor.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celalettin Gözüaçık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yılın 6 ayı bölgedeki farklı noktalarda kelebekler üzerinde araştırma yaptıklarını söyledi.

Özellikle geceleri yaşamlarını sürdüren kelebeklere dair bir çalışma yapılmadığının altını çizen Gözüaçık, "Bu projenin amacı Iğdır ilinin gece kelebekleri faunasını tespit etmektir. 3 yıldır bu projeyi sürdürüyoruz. Bir yıl içerisinde 6 ay boyunca sürekli farklı noktalarda gece kelebeklerini tespit etmeye çalışıyoruz." dedi.

"Ülkemize ve ilimize katkıda bulunacak bir çalışma"

Yapılacak çalışmanın ardından elde edilecek verilerin bölgenin biyoçeşitliliğine katkıda bulunacağını aktaran Gözüaçık, şöyle konuştu:

"Iğdır'ın ve ülkemizin kelebek faunasına katkıda bulunmak amacıyla bu projeyi başlattık. Ağrı Dağı'nın çevresinde, tamamında farklı zamanlarda bu projeyi yürütüyoruz. Ülkemize ve ilimize katkıda bulunacak bir çalışma. Sonuçta buradan elde edeceğimiz kelebekleri müze materyali olarak da değerlendireceğiz. Ülkemizde kelebek faunası, özellikle de gece kelebekleri yeteri kadar çalışılmamış. Bu çalışmamız daha önce çalışması yapılmamış bu kısma katkıda bulunmuş olacak."

"Bu çalışma bizden sonrakilere ışık tutacak"

Entomolog Ersin Aykut da sürdürülen çalışmanın tamamlanmasıyla böcek bilimi açısından önemli verilerin elde edileceğini aktardı.

Iğdır bölgesindeki türleri belirlemeyi amaçladıklarını anlatan Aykut, "Yayılışlarını, hangi türlerin var olduğunu belirlemeye çalışıyoruz. Yaptığımız bu çalışma bizden sonra çalışacaklara ışık tutacak. Iğdır'ın biyoçeşitliliğine katkı sağlayacak ve müzemiz oluşacak." ifadelerini kullandı.

Aykut, çalışma sonunda elde edecekleri koleksiyonun böcek bilimi açısından büyük önem arz edeceğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?