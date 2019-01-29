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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
29.01.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı

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Türkiye'nin Antarktika'da bilimsel çalışma yapacak ekibi yola çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde, İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinesinde gerçekleştirilecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Türk ekip yola çıktı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibinin gidişi öncesinde, Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ekibin Antarktika'ya gitmesinden dolayı büyük bir sevinç yaşadıklarını ifade etti.

Yerlikaya, 2017 yılında birinci, 2018 yılında ikinci ve bugün de üçüncü kez bilimsel bir ekibin Antarktika'ya gideceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ekibimizi birazdan uğurlayacağız. Bayrağımız Antarktika'da bilim uğruna dalgalanacak. Antarktika'da yaşayan yerli yok ama orada bilimsel araştırma yapan kalıcı 100 tane üs var. Bizim arkadaşlarımız uzun yıllar oradaki kalıcı üslere misafir olarak katılıp, bilimsel çalışmalarını bugüne kadar yaptılar. Ama 3 yıldan bu yana kendi ekibimiz 30-40 gün bu geçici üslerde kalıyor. Kurdukları geçici üste çalışmalarını yüz akıyla yapıp ülkemize dönüyorlar."

"Yolunuz açık olsun"

Vali Yerlikaya, bu yılki ziyaretin, kalıcı üs kurmaya öncü, vesile olan bir çalışma olacağını belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Arkadaşlarımız tecrübeli. Çok defa katılan arkadaşlarımız var bu çalışmaya. Bu çalışmaya katılan birçok bakanlıktan, kurum, kuruluş ve Anadolu Ajansından arkadaşlarımız var. Temennimiz, duamız sıhhatli gidip afiyetle dönmeleri, bu bilimsel sefer hangi vizyon ve hedef ile planlandıysa, o hedefe ulaşılmış, o vizyonun başarılmış sevinci ve onuruyla ülkemize dönmeleri. Kazasız, belasız, güler yüzle uğurladığımız gibi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda büyük bir coşku ile sizleri karşılamayı temenni ediyorum. Yolunuz açık olsun."

"Coşkulu bir şekilde dönüşte yine burada karşılarız"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal da, ekibin sıcaklığın yaz aylarında bile eksi 15-20 derecenin altında olduğu bir yerde araştırma yapacağına dikkat çekti.

Ekibin kazasız, belasız gidip gelmesi temennisinde bulunan Uysal, "İnanıyorum orada yaptıkları bilimsel çalışma, ülkemizdeki diğer bilimsel çalışmalara ilham kaynağı olacaktır. Giden ekibe başarılar diliyorum. İnşallah sağlıklı gidip gelirler. Coşkulu bir şekilde dönüşte yine burada karşılarız." dedi.   

"Toplamda 13 bilimsel proje ile beraber gidiyoruz."

Türk Antarktika Bilim Seferi Lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy üçüncü kez çıkacakları sefere hazır olduklarını belirtti. Ekipte, 17 Türk araştırmacının bulunduğu bilgisini veren Özsoy, şunları kaydetti:

"Sefer gerçekten meşakkatli olacak. Toplamda 13 bilimsel proje ile beraber gidiyoruz. Antarktika'da bilim yapmak bizler için çok önemli. Antarktika'nın genel doğası ve iklim değişikliği hakkında hakim olmak adına bu projelerin ayrı ayrı önemi var. Bu 13 projeyi icra edeceğimiz gibi beraberinde Meteoroloji Genel Müdürlüğünün kuracağı 2 istasyondan veri aktarımı sağlanacak.

Harita Genel Müdürlüğünden bir katılımcısıyla beraber geçici üssü kuracağımız yerde, topoğrafya ve haritalama çalışacağız. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından bir katılımcımız var. Tüm dünya ülkelerinin önem verdiği deniz haritası çalışması yapılacak. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinden ekibimiz var. Türkiye'nin de taraf olduğu Madrid protokolü çerçevesinde araştırmacıların aldığı örneklerin doğru ve usulüne göre alınmasıyla çalışmalar yapacak."

"Anadolu Ajansından 3 katılımcımız var"

Ekibe, Anadolu Ajansının da medya desteği verdiğine dikkati çeken Özsoy, "Anadolu Ajansından 3 katılımcımız var. Yapılan çalışmaların kamuya aktarılması, Türkiye'ye ulaştırılmasıyla ilgili ekibimiz günlük destek verecekler." dedi.

Özsoy, dünyadan birçok ülkenin araştırma yaptığı bölgeye giden gemiye Şili'den katılacaklarını ve toplamda 40 gün burada kalacaklarını ifade etti.     

Ekiple birlikte Antarktika'ya giden dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, bölgenin havasına alışmak için çeşitli antrenmanlar yaptığını belirtti. Ercümen, sefer boyunca araştırma ekibiyle kalacağını ve toplamda 40 gün evlerinden uzaklaşacaklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından Antarktika'ya giden ekip, Yerlikaya, Uysal ve seyahate çıkanların yakınları tarafından uğurlandı. 

İstanbul'dan Türk Hava Yollarının TK 015 sefer sayılı uçağıyla saat 10.30'da Brezilya'nın Sao Paulo kentine hareket eden ekip, buradan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçecek. 30 Ocak'ta Şili'nin Punta Arenas kentine gidecek ekip, buradan da Şili'ye ait Antartica Chilena eyaletinin başkenti Puerto Williams'a ulaşacak. Ekip, 1 Şubat'ta da hava şartlarına bağlı olarak Antarktika'nın George adasına gidecek ve gemiye yerleşecek. 

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