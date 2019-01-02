Türkiye’nin 2018 yılı internet alışveriş tercihleri belli oldu
Hepsiburada’nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017’ye göre %60’lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100’lük bir artış yaşandı.
Hepsiburada, Türkiye’de 2018 yılı e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı.
Türkiye en çok temel tüketim ve gıdaya harcama yaptı
2018 yılında en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; Temel Tüketim ve Gıda, Sağlık ve Güzellik, Kitap, Anne Bebek ve Oyuncak ile Hırdavat oldu. 2017’ye göre ise sipariş adetlerinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün kategorisi; Ofis Kırtasiye olurken, kozmetik, müzik ve bahçe kategorileri takip etti. 2018 yılının Hepsiburada trend verileri incelendiğinde en fazla talep gösterilen ürünlerin başında bebek bezi, toz deterjan, akıllı bileklik, bulaşık yıkama kapsülü ve şarj edilebilir diş fırçası olduğu belirtildi.
Bebek bezi e-ticaretin değişmeyen yıldızı
En çok satın alınan ürünün bu sene de bebek bezi olduğu açıklandı.
İnternetten alışveriş sıklığını en çok artıran il Adana oldu
İnternette yapılan alışveriş sıklığını geçen yıla göre en çok artıran illeri açıklayan şirket sıralamayı; %104 Adana ve Denizli, %100 Malatya, %99 Kocaeli, %98 Diyarbakır %97 ile de Siirt, Aydın ve Trabzon şeklinde paylaştı.
2018 yılı Trend Raporu verilerine göre;
Alışveriş günü Cuma, Pazartesi
Alışveriş saati 12:00 – 14:00 arası
Alışveriş ayı Kasım, Eylül ve Ekim
Her saniye 2 ürün satışı yapıldı
2018’de en çok 25-35 yaş grubu alışveriş yaptı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra en çok alışveriş yapan il Kocaeli oldu. Kocaeli’ni Antalya, Muğla, Konya ve Balıkesir takip etti.
2018 yılının yıldızı ürünü bebek bezi
Platform içinde 1.236 bin kez avize ürünü arandı
Avizeden sonra 2018 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler ise kulaklık, saat, halı ve bot oldu.
Kadınlar 2018 yılında erkeklerden farklı olarak kitap ve anne bebek ürünlerini tercih ederken, erkekler telefon, bilgisayar ve hırdavat ürünlerini satın almayı tercih etti.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle