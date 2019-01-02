Türkiye’nin 2018 yılı internet alışveriş tercihleri belli oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji HaberleriTürkiye’nin 2018 yılı internet alışveriş tercihleri belli oldu
GeriTeknoloji Türkiye’nin 2018 yılı internet alışveriş tercihleri belli oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
02.01.2019 - 11:16, Son Güncelleme:

Türkiye’nin 2018 yılı internet alışveriş tercihleri belli oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Türkiye’nin 2018 yılı internet alışveriş tercihleri belli oldu

Hepsiburada’nın yayınladığı trend raporu kapsamında 2018 yılında gerçekleştirilen alışverişlerde, 2017’ye göre %60’lık bir artış yaşanırken, yerli milli ürünlerde de yüzde 100’lük bir artış yaşandı.

Hepsiburada, Türkiye’de 2018 yılı e-ticaret alışkanlık ve eğilimlerini açıkladı. 

Türkiye en çok temel tüketim ve gıdaya harcama yaptı

2018 yılında en çok alışveriş yapılan ilk 5 kategori; Temel Tüketim ve Gıda, Sağlık ve Güzellik, Kitap, Anne Bebek ve Oyuncak ile Hırdavat oldu. 2017’ye göre ise sipariş adetlerinde en çok büyüme gerçekleştiren ürün kategorisi; Ofis Kırtasiye olurken, kozmetik, müzik ve bahçe kategorileri takip etti. 2018 yılının Hepsiburada trend verileri incelendiğinde en fazla talep gösterilen ürünlerin başında bebek bezi, toz deterjan, akıllı bileklik, bulaşık yıkama kapsülü ve şarj edilebilir diş fırçası olduğu belirtildi.

Bebek bezi e-ticaretin değişmeyen yıldızı

En çok satın alınan ürünün bu sene de bebek bezi olduğu açıklandı. 

İnternetten alışveriş sıklığını en çok artıran il Adana oldu

İnternette yapılan alışveriş sıklığını geçen yıla göre en çok artıran illeri açıklayan şirket sıralamayı; %104 Adana ve Denizli, %100 Malatya, %99 Kocaeli, %98 Diyarbakır %97 ile de Siirt, Aydın ve Trabzon şeklinde paylaştı.

2018 yılı Trend Raporu verilerine göre;

Alışveriş günü Cuma, Pazartesi
Alışveriş saati 12:00 – 14:00 arası
Alışveriş ayı Kasım, Eylül ve Ekim
Her saniye 2 ürün satışı yapıldı
2018’de en çok 25-35 yaş grubu alışveriş yaptı.
İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa’dan sonra en çok alışveriş yapan il Kocaeli oldu. Kocaeli’ni Antalya, Muğla, Konya ve Balıkesir takip etti.
2018 yılının yıldızı ürünü bebek bezi
Platform içinde 1.236 bin kez avize ürünü arandı
Avizeden sonra 2018 yılı içerisinde en çok aranan kelimeler ise kulaklık, saat, halı ve bot oldu.
Kadınlar 2018 yılında erkeklerden farklı olarak kitap ve anne bebek ürünlerini tercih ederken, erkekler telefon, bilgisayar ve hırdavat ürünlerini satın almayı tercih etti.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Hyundaki otomobillerde araba anahtarı yerini parmak izine bıraktı

Samsung Galaxy S10 Lite resmen ortaya çıktı! İşte ilk görüntü

Nokia'nın 5 kameralı telefonunun videosu yayınlandı

Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!