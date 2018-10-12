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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Teknoloji
12.10.2018 - 11:33, Son Güncelleme:

Türkiye'den 28 ülkeye "yazılım" ihracatı

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Türkiye'den 28 ülkeye "yazılım" ihracatı

Konya'da faaliyet gösteren Akınsoft yazılım firması farklı sektörlere yönelik 7 dilde hazırladığı yazılımları ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeye satıyor.

Merkez Selçuklu ilçesindeki Akınsoft yazılım firması, 154 kişilik mühendis ekibiyle ürettiği Kurumsal Kaynak Planlama (ERP), e-ticaret, pazarlama, muhasebe, elektronik faturalandırma, insan kaynakları ve müşteri ilişkileri gibi yazılımları Avrupa, Afrika, Asya ve Amerika kıtasında pek çok ülkeye ihraç ediyor.

Akınsoft Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 23 yıldır birçok sektöre hitap eden yazılımlar ürettiklerini söyledi.

Şirket gelirlerinin büyük kısmının yazılımlardan elde edildiğini dile getiren Akın, "ERP, e-ticaret, pazarlama, muhasebe, elektronik faturalandırma, insan kaynakları, müşteri ilişkileri, stok planlaması, dağıtım kaynaklarının planlanması, tedarik zincirini ve üretim hattını kontrol etme ve tekliflendirme gibi yazılımlar ihraç ediyoruz." dedi.

Bayilik ağlarının çok güçlü olduğunu belirten Akın, şöyle devam etti:

"Türkiye'de 81 ilde 2 binin üzerinde bayimiz var. 4 kıtada 28 ülkeye 7 dilde ürettiğimiz yazılımları ihraç ediyoruz. Bunların başında ABD, İngiltere, Almanya ve Fransa geliyor. Buralarda da bayiliklerimiz var. Yine Azerbaycan ile ilişkilerimiz çok iyi, sıkı bir ticaretimiz var." 

"Türkiye'de kriz yok, gelişen bir ekonomi var"

Akın, kısa süre içinde dünyanın birçok yerinde bayilik açmayı hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımız devam ediyor. Ekranlarda söylendiği gibi Türkiye'de kriz yok, bilakis gelişen bir ekonomi var. Biz her geçen gün istihdamımızı artırarak çalışma alanlarımızı geliştiriyoruz. Bunu da 154 kişilik ekibimizle yapıyoruz. Bu gelişim tüm hızıyla sürecek. Pazarımız da giderek büyüyor ancak bazı ülkelerde dil desteği ve uyum problemleri yaşayabiliyoruz. Bunları da yaptığımız çalışmalarla çözüyoruz. Çok güzel gelişmeler var. Yüksek teknoloji artık ülkemizde üretiliyor ve benimseniyor. Bu konuda da dünya standartlarını yakalamış durumdayız. Türkiye'de nasıl 81 ilde 200'ün üzerinde bayimiz varsa, yakın bir zamanda 200 ülkede de bu şekilde her tarafta yazılımlarımızın kullanılacağı çalışmalar yürütüyoruz. İnşallah buna çok kısa sürede ulaşacağız."

Dünya teknoloji konusunda ilerlerken yazılımın bu teknolojinin çekirdeği olduğuna dikkati çeken Akın, "Tüm meslekler buna hazır olmalı. Çünkü teknolojiyle kendini geliştirmeyen meslekler yok olmaya mahkumdur." değerlendirmesinde bulundu.

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