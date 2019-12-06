Türkiye'den 15 ismin iPhone ile çektiği 15 müzik videosu yayında

Yerel ve alternatif müziğin 2004’ten günümüze uzanan yolculuğunu odak noktasına yerleştiren Bant Mag, her yıldan ekipçe favorileri olan Replikas, Gaye Su Akyol, Jakuzi, Büyük Ev Ablukada, Da Poet ve Palmiyeler gibi grup ve müzisyenlerin şarkılarına yetenekli yönetmenlerin yardımıyla farklı bir perspektiften yaklaşıyor. Özel videoların yanı sıra öne çıkan sanatçıların diskografilerinde müthiş bir keşif yolculuğu da sizi bekliyor.



Saska grubunun Mata Kuşu şarkısına klip çeken oyuncu, senarist ve yönetmen Caner Özyurtlu iPhone’la film çekme deneyimi ile ilgili "Soderbergh’in çektiği Unsane filmini izlediğimden beri iPhone’la bir set tecrübesi yaşamak istiyordum. Benim için sahip olduğu kamera teknolojisinin yanı sıra oyunculara neredeyse sette olduklarını unutturacak kadar küçük olması gibi çok büyük bir artısı var. iPhone bundan sonraki işlerimde yalnızca bir kamera alternatifi değil, hikaye anlatımımda da yepyeni olasılıklar açabilecek müthiş bir araç benim için.” dedi.

Portecho’nun “A Decent Man” adlı şarkısının video klibini çeken yazar/yönetmen Melikşah Altuntaş ise çekim sürecindeki deneyimiyle ilgili olarak “Yaratıcı zihinler için hem profesyonel, hem de son derece ilham verici bir teknik enstrümana dönüşebilen iPhone XS ile çalışmak, her anlamda rahat ve güven verici bir tecrübeydi. İyi bir film fikri ve yaratıcı görsel fikirleri olanların hızla harekete geçmek için hiçbir engeli yok bence.” yorumunda bulundu.