Türkiye'deki iPhone fiyatlarına büyük zam!
ABD merkezli teknoloji devi Apple Türkiye'de zam kararı aldı. İşte Apple'ın Türkiye'de sattığı ürünlerinin zam sonrası yeni fiyatları...
Apple iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, Macbook Pro, Airpods ve Apple Watch'ların da aralarında olduğu ürünleri için Türkiye'de zam kararı aldı.
Dolar kurunda son dönemde yaşanan artış sonrası Apple ürünlerinin yeni fiyatları şu şekilde;
Artan fiyatlar sonrasında iPhone 8’in fiyatı 4199 TL’den 5199 TL’ye; iPhone 8 Plus’ın fiyatı 4799 TL’den 5899 TL’ye çıktı.
Apple'ın 10'uncu yılına özel ürettiği iPhone X zam ile artık 7 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile satılacak.
Zam sonrası fiyatı yükselen diğer ürünler:
Ürün Adı - Eski Fiyat - Yeni Fiyat;
iPhone X 64 GB 6099 TL >> 7499 TL
iPhone X 256 GB 6899 TL >> 8599 TL
iPhone 7 32 GB 3299 TL >> 4199 TL
iPhone 7 Plus 3999 TL >> 4999 TL
Yeni iPad 9.7 32 GB 1699 TL>> 1899 TL
iPad Pro 10.5 64 GB 2999 TL >> 3699 TL
iPad Pro 12.9 64 GB 3699 TL >> 4499 TL
Apple Watch Series 3 1649 TL >> 1999 TL
Apple TV 4K 999 TL >> 1199 TL
Airpods 899 TL>> 999 TL
iPhone 6s 2699 TL >> 3399 TL
iPhone 6s Plus 3299 TL >> 4199 TL
13 inç Macbook Air 4599 TL >> 5499 TL
21.5 inç iMac 5299 TL >> 6499 TL
1 metre Lightning – USB kablo 89 TL >> 109 TL
Lightning konnektörlü Earpods 129 TL >> 169 TL
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