Türkiye’deki Black Friday satışları ABD’yi geride bıraktı

Son dönemin en revaçta ürünlerinden biri olan robot süpürgeler, bu seneki Black Friday’de büyük ilgi gördü. Anker, Soundcore, Eufy, Nebula ve Roav kategori markalarıyla Black Friday etkinliğinde dikkat çeken Anker, BT kulaklık, Robot Süpürge, Powerbank, gibi kategorilerdeki satış performansıyla dikkat çekti. Bu ürün gruplarındaki Black Friday satış performansıyla Türkiye, ABD’yi bazı modellerde geride bıraktı.

Tamamlamakta olduğumuz 2019 yılında, en dikkat çeken ürünlerden biri olan robot süpürgelerin Black Friday satışı da dikkat çekici boyutta gerçekleşti. Şirket, Türkiye’deki robot süpürge kategorisinde satış adetlerini 5’e katlayarak pazardaki payını büyük oranda arttırdı.





Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur

Bu seneki Black Friday etkinliğinde bekledikleri ilgiden ve gerçekleşen satış performansıyla ilgili olarak görüş veren Anker Türkiye ve Orta Asya Ülke Müdürü Cem Bodur, “BT kulaklık, Robot Süpürge, Powerbank ürünlerimizde gerçekleşen satış performansı beklentimizi fazlasıyla karşıladı. Türkiye’de tüketicinin bu ürünlerimize olan yoğun talebi bizi elbette sevindirdi. Anker olarak, tüm ürün gruplarında olduğu gibi robot süpürge ve kulaklık modellerimizde de iddialıyız." dedi.