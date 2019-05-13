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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
13.05.2019 - 07:43, Son Güncelleme:

“Türkiye'de yapay zeka alanında çok ciddi mesafe kat edildi”

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“Türkiye'de yapay zeka alanında çok ciddi mesafe kat edildi”

Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) üçüncü yıllık olağan çalıştayını gerçekleştirdi. Yapay zeka alanında çalışma yapan pek çok kurumun liderlerini buluşturan çalıştay, Türkiye’de özel sektörün yapay zeka devriminin tam ortasında olduğunu ortaya çıkardı.

Çalıştayda açılış konuşması yapan TRAI kurucusu ve GelecekHane CEO'su Halil Aksu, “Türkiye'de son 2-3 yılda yapay zeka alanında çok ciddi mesafe kat edildi. Şirketleri ve sektörleri dönüştürecek önemli bir yapay zeka devrimi yaşıyoruz birlikte. Bu devrime şekil verenler, süreçte ileride olanlar ve geri kalanlar var, belki de yolda kalacaklar da var. Ama bu devrimin önümüzdeki yıllarda bizi daha çok meşgul edeceği kesin.” dedi.

Aksu’ya göre çalıştayda iş dünyasını ilgilendiren 5 önemli sonuç şöyle:

Büyük kurumlar kendileri geliştiriyor, küçükler hizmet alıyor

Bankalar, perakendeciler, telekom operatörleri gibi yetenek bakımından zengin kurumlar, kendi bünyelerinde analitik ekipler geliştiriyor ve aynı anda pek çok yapay zeka projesi üzerinde çalışıyorlar. Ancak daha küçük veya imkanları bu kadar gelişmiş olmayan kurumlar, girişimlerden veya teknoloji şirketlerinden hizmet alıyorlar. Burada akıllara gelen soru şu: Acaba bu şekilde rekabet edebilecekler mi, yoksa büyüklerin galibiyeti ve küçüklerin hüsranı kaçınılmaz mı?

Proje başarısı için veri, bilişim ve cesaret gerekli

Yapay zeka alanında proje yapmak tahmin edildiği kadar kolay değil. Öncelikle doğru problemi tespit etmek, sonra o problemin verilerini derlemek gerekiyor. Bir çocuğun öğrenmesi gibi, yapay zeka sistemleri de öğrenerek gelişiyor. Gelişen yapay zeka uygulamaları ile şirketler ellerindeki angarya ve rutin işleri halledecek çözümlere kavuşabilecek, çalışanlar da daha verimli iş sonuçları elde edecekleri konulara odaklanabilecekler.

İşsiz kalan beyaz yakalılar, robot tasarımcısı oluyor

Bankalarda, sigorta şirketlerinde, telekom operatörlerinde rutin evrak işleri robotlara emanet edilmeye başlandı. İnsandan çok daha güvenilir, çok daha hızlı ve hatasız çalışan robotlar, aynı zamanda çok daha ekonomik. Bu nedenle pek çok beyaz yakalı işsiz kalma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Aralarında bunu yeterince erken fark eden ve kendini geliştirenlerin robot tasarımına yöneldiğini görüyoruz. Bir banka bize bilfiil böyle bir yapılanmaya gittiğini açıkladı.

Verisini açanlar, yepyeni çözümlere kavuşuyor

Mart ayında yapılan LC Waikiki Datathon etkinliğinde 100'den fazla genç yetenek, perakendecilerin en önemli problemlerine muazzam çözümler ürettiler. Datathon ile elde edilen kazanımlar sayesinde şirket, verilerini açmanın sağladığı faydayı yakından görmüş oldu. Benzer yaklaşımlar geliştirilebilir ise bankalar, sigortalar, telekom operatörleri, üretim şirketleri, enerji sağlayıcılar, belediyeler, kamu kurumları bu trendden yararlanabilir, yetenekler için önemli fırsatlar yaratılmış olur ve ciddi ekonomik katma değer oluşturacak yepyeni çözümler üretebilir.

Yapay zekada ciddi beyin göçü yaşanıyor

Yapay zeka dünya çapında çok önemli bir fenomen. ABD, Avrupa, Çin, Japonya ve daha pek çok güçlü ekonomi bu alanda muazzam çalışmalar yürütüyor. Teknoloji devlerinden yeni kurulan girişimlere kadar, her türlü sektöre yönelik yapay zeka projeleri var. Türk mühendisleri de bu küresel rekabetin içinde yer alıyor ve bu ülkelerde çok rahat iş bulabiliyor. Türkiye'deki şirketler maalesef ellerindeki değerli yetenekleri küresel rekabete kaptırıyor

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