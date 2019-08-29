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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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A.A.
29.08.2019 - 07:11, Son Güncelleme:

Türkiye’de Windows XP ve Windows 7 kullanımı halen yaygın!

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Türkiye’de Windows XP ve Windows 7 kullanımı halen yaygın!

Kaspersky'nin araştırmasına göre, Türkiye'deki tüketicilerin yüzde 38'i desteklenmeyen işletim sistemlerini kullanıyor.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, birçok tüketici ve şirket, desteklenmeyen veya ömrünün sonuna gelmiş işletim sistemlerini kullanıyor. İşletim sistemlerinin yeni sürümleri bulunsa da Türkiye’de tüketicilerin yaklaşık yüzde 38’i, Windows XP veya Windows 7 gibi desteklenmeyen veya destek süresinin sonuna gelmek üzere olan işletim sistemlerini kullanmaya devam ediyor.

Aynı zamanda, Türkiye’deki çok küçük işletmelerin yüzde 35,5’i, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise yüzde 35’i halen bu sistemlere güveniyor. Bu durum, güvenlik risklerinin ortaya çıkmasına neden oluyor. Çoğu durumda, bir işletim sisteminin ömrü tamamlandığında geliştirici marka yeni güncelleme yayınlamaya son veriyor. Bunların arasında güvenlik güncellemeleri de bulunuyor. Güvenlik araştırmacıları veya siber saldırganlar bu sistemlerde, daha önce bilinmeyen açıklar bulabiliyor. Bu açıklar siber saldırılar için kullanılabiliyor. Sorunu çözecek yamayı alamayan kullanıcılar da tehlikeye açık halde kalıyor.

"10 tüketiciden 4'ü eski sistemleri kullanıyor"

Kaspersky, Security Network aracılığıyla kullanıcılarının izniyle toplanan işletim sistemi bilgilerini analiz etti. Analizin sonuçlarına göre, her 10 tüketiciden 4'ü eski sistemleri kullanmayı sürdürüyor ve bu sistemler arasında Windows XP ve Vista gibi çok eski olanlar da bulunuyor.

Kullanılan eski işletim sürümlerine bakıldığında tüketiciler ve çok küçük işletmelerin yüzde birinin Windows XP kullandığı görülüyor. Bu işletim sistemi 10 yıldan fazla süredir desteklenmiyor. Türkiye’de bazı tüketiciler (yüzde 1) ve şirketler (Çok küçük işletmelerin yüzde 0,8’i, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin yüzde 0,6’sı) ücretsiz Windows 8.1 güncellemesini kaçırıp Windows 8 kullanmayı sürdürüyor. Microsoft, Ocak 2016’dan bu yana Windows 8’e destek vermiyor.

Ocak 2020’de desteği sona erecek olan Windows 7, tüketicilerin ve şirketlerin en çok tercih ettiği işletim sistemlerinden biri olmayı sürdürüyor. Türkiye’de tüketicilerin üçte birinden fazlası (yüzde 35), çok küçük işletmelerin yüzde 34’ü, KOBİ’ler ve kurumsal şirketlerin ise yüzde 35’i halen bu işletim sistemini kullanıyor.

"Kullanıcılar desteklenen sürümlere geçmeli"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Kurumsal Çözümler Müdürü Alexey Pankratov, elde edilen istatistiklerin hem işletmelerin hem de bireylerin eski ve ömrünün sonuna yaklaşan işletim sistemlerini kullanmaya devam ettiğinin bir kanıtı olduğunu ifade etti.

Altı aydan kısa bir süre içinde desteği kesilecek olan Windows 7'nin yaygın bir şekilde kullanımasının endişe verici olduğunu belirten Pankratov, şunları kaydetti:

"Bu işletim sistemlerinin kullanılmasının ardında, yeni sürümlerde çalışmayabilecek programlar, ekonomik nedenler ve hatta alışkanlıklar bile yatabiliyor. Her ne olursa olsun, eski işletim sistemleri siber güvenlik riski oluşturuyor. Yaşanabilecek vakaların maliyeti, yeni sürüme geçmenin maliyetinden çok daha yüksek olabilir. Tüketicilere desteklenen sürümlere geçmelerini ve geçiş döneminde de ek güvenlik araçları kullanmalarını tavsiye ediyoruz."

Kaspersky, yeni çıkan tehditlere karşı korunmak isteyen işletmelere ve tüketicilere şu önerilerde bulunuyor:

"Otomatik güncelleme özelliği etkin olan güncel bir işletim sistemi kullanın. En son işletim sistemine geçmek mümkün değilse kurumlar tehdit modellerinde bu saldırı vektörünü dikkate almalı ve diğer önlemlere ek olarak saldırılara açık noktaları ağın geri kalanından dikkatli bir şekilde ayırmalı. Kaspersky Embedded Systems Security çözümünü kullanabilirsiniz.

Kaspersky Security Cloud, Kaspersky Endpoint Security for Business ve Kaspersky Small Business Security gibi davranış tabanlı açık önleme teknolojilerine sahip çözümler kullanın. Bu çözümler, eski işletim sistemlerini (Windows 7 ve sonrası) hedef alan saldırı riskini azaltmaya yardımcı olur."

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