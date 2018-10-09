Türkiye'de servis vermeye başladı
Uluslararası çevrimiçi para transfer hizmeti sağlayan TransferGo, Türkiye’ye yönelik ücretsiz para transferi servisini başlattığını duyurdu.
TransferGo, Türkiye’ye yönelik ücretsiz para transferi servisini başlattığını açıkladı. Bu girişimin amacı ise yurtdışında yaşayan Türklerin veya Türkiye’ye para göndermek isteyen kişilerin para transfer hizmetleri için herhangi bir ücret ya da komisyon olmadan, para göndermelerine imkan sağlamak.
Dünya genelinde 700 binden fazla müşterisi bulunan şirket, 47 ülke arasında bu hizmeti sunuyor.
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