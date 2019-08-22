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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.08.2019 - 10:42, Son Güncelleme:

Türkiye’de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini kullandı

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Türkiye’de ilk kez Wi-Fi 6 teknolojisini kullandı

Türk Telekom, Acıbadem yerleşkesinde kurulan test laboratuvarında ilk kez denediği Wi-Fi 6 (802.11ax) teknolojisiyle bir önceki nesil olan 802.11ac’ye göre 2,5 kat daha yüksek hıza ulaştı.

Türk Telekom’dan yapılan açıklamaya göre, şirket, altıncı nesil Wi-Fi standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez deneyen ve başarıyla bu testi gerçekleştirebilen ilk operatör oldu. 

Türk Telekom, Wi-Fi 6’yı destekleyecek yeni modemlerinin teknolojik özellikleri sayesinde daha geniş bir kapsama alanına, daha yüksek hızlarda kablosuz internet ulaştırabilecek. Ayrıca Wi-Fi 6, eski nesillere göre daha düşük güç tüketimi sağladığından Wi-Fi’a bağlanan akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarlarda “daha uzun pil ömrü” sunacak. 

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, Türk Telekom olarak Intel ile yeni kablosuz iletişim standardı Wi-Fi 6 teknolojisini Türkiye’de ilk kez denediklerini belirtti. 

Kıraç, Wi-Fi 6’lı modemlerin, akıllı telefon ve taşınabilir bilgisayarların yaygınlaşması ve kablosuz ağ performansının artmasıyla, iş, eğlence, güvenlik, akıllı ev konseptli her türlü uygulama yüksek kapasiteli kablosuz ağlar üzerinden kullanılabileceğini ifade etti. 

Türk Telekom’un yüksek hız ve konfor beklentisindeki müşterileri için özelleştireceği yeni nesil kablosuz modemleri sayesinde interaktif online oyunlar, video konferanslar, sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR), 4K-8K video iletimi gibi birçok popüler eğlence ve iş aracının önündeki gecikme ve kesinti engelleri tarihe karışmış olacak.

Yüksek hızlı Wi-Fi 6 modemler sayesinde gecikmelerde yüzde 75 iyileşme olacak. Ayrıca Wi-Fi 6 teknolojisi bir önceki nesle göre desteklediği cihaz kapasitesini 4 kat artırdığından, yakın gelecekte hayatın her alanında karşımıza çıkacak olan IoT (nesnelerin interneti) cihazlarının sorunsuz çalışmasına olanak sağlayacak. 

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