'Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerTeknoloji Haberleri'Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor'
GeriTeknoloji 'Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Teknoloji
A.A.
25.07.2019 - 07:04, Son Güncelleme:

'Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
'Türkiye'de günde yaklaşık 500 siber saldırı bertaraf ediliyor'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, "Devlet olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduk. Burada tehditleri engelliyoruz. Günde yaklaşık 500 adet saldırı bertaraf ediliyor.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Devlet olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduk. Burada tehditleri engelliyoruz. Özellikle finans, kamu, güvenlik kuruluşlarımıza yapılan saldırıları engellemeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 500 adet saldırı bertaraf ediliyor.” dedi.

Turhan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Temmuz ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda konuşmasının ardından sanayicilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Turhan, tüm soruların cevaplarını arkadaşlarıyla değerlendirerek bildireceğini belirterek, bazı sorulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kara yollarındaki yol ücretlerine ilişkin soruları yanıtlayan Turhan, İstanbul'un trafiğinin çekilmez durumda olduğunu ve yap-işlet-devret modeliyle yolların yapıldığını anlattı.

Yolların ücretlerinin kilometreye bağlı olduğunu aktaran Turhan, Türkiye'nin dünyanın en ucuz otoyol ücretine sahip olduğunu söyledi.

Turhan, "Finansmanı sağlayan bankalar bu yollara şerh koyuyorlar. İdareyi de garantör olarak görerek parayı o şartlarda veriyor... Geliri maksimize edecek trafik sayısını sağlamak amacıyla fiyatları da ayarlıyoruz. Çünkü bu para zamanında geri ödenmezse idare olarak biz de görevli şirket de temerrüte düşer." diye konuştu.

Otoyolların ücreti aşağı çekilirse devletin ödeme yapması gerekeceğini anımsatan Turhan, "Bir marka gömleği kullanmak istiyorsanız onun değerini vereceksiniz veya bir miktar bekleyip ucuz yoldan gideceksiniz. Aksi halde yap-işlet-devret ile başka yeni proje yapma, ihale etme imkanınız kalmaz." ifadelerini kullandı. 

"Belediyeler bu konuda operatörleri haraca bağlamış durumda"

Bakan Turhan, 350 bin kilometre olan fiber hattı, gelecek birkaç yıl içerisinde 500 bin kilometreye çıkarmayı öngördüklerini belirterek, “Şehirler arası yapmak kolay da şehir içinde yaparken dikkatli olmamız lazım. Belediyeler bu konuda operatörleri haraca bağlamış durumda, bu da ayrı sıkıntı, bununla ilgili mevzuat düzenlemesi yapıyoruz.” dedi.

Wikipedia’nın kullanıma kapalı olmasına ilişkin soru üzerine Turhan, “Bu site Türkiye’nin teröre destek verme konusunda devamlı yayın yapması nedeniyle engelleniyor. Milli değerlerimizi, ülkemizin bölünmez bütünlüğünü tehdit edecek bazı yayınların buradan yapıldığını, gençlerimizin kafasının karıştırıldığını gördük. Bizim tarihimizde bölücü hareketler hep gençlerimiz üzerinden yapılmıştır, onlar hedef alınmıştır. Geçmişte yıkılan devletlerimizi düşmanlarımız dıştan değil, içeriden özellikle gençlerimizin kafalarını çelerek maksatlarına ulaşmıştır.” yanıtını verdi.

Turhan, teknolojinin faydalarının yanında zararlarının da bulunduğunu aktararak, “Biz de devlet olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezini kurduk. Burada tehditleri engelliyoruz. Özellikle finans, kamu, güvenlik kuruluşlarımıza yapılan saldırıları engellemeye çalışıyoruz. Günde yaklaşık 500 adet saldırı bertaraf ediliyor.” dedi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Teknoloji Haberleri

Sıradaki Haber
Hyundai bu kez yürüyebilen otomobil yaptı
Sharp'tan dünyanın en hafif telefonu geldi
Google sonunda banyoya girdi, emirlerinizi bekliyor!
Amazon nasıl dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu?