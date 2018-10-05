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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Teknoloji
05.10.2018 - 15:33, Son Güncelleme:

Türkiye’de girişimcilik dünyası statü atlıyor

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Türkiye’de girişimcilik dünyası statü atlıyor

Hızla büyüyen girişimcilik dünyasını destekleyen kurumlar, açtıkları kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla sektöre ciddi bir ivme kazandırırken, yurt dışı modelleri örnek alınarak geliştirilen yeni yatırım modelleri bu işe olan güveni arttırıyor.

Genel olarak 2017 senesini değerlendirdiğimizde startup’lara yapılan yatırım miktarının 100 milyon USD üzerine çıktığını görüyoruz. Yatırım miktarları her ne kadar yıllara göre hızlı bir büyüme eğrisi çizse de, Microsoft MEA Bölgesi Perakende Genel Müdürü Deniz Özen’in de belirttiği gibi, girişimciliğin statü atlaması için bu büyüme eğrisi yeterli değil. ”Ülkemizde esas girişimcilik farkındalığı, devletin girişimler için başlattığı destek programlarının gücüyle hayat bulacak. Önümüzdeki senelerde Türkiye girişimciliğinin bu şekilde statü atlayacağına inanıyorum” diyen Özen, Tübitak 1514 Fon Programının (TechInvesTR) dünya örneklerinin iyileri arasında gösterilebilecek bir program niteliğinde olduğunun altını çizdi. TechInvesTR programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek teknolojik girişimlere başlangıç finansmanı sağlarken, üniversitelerin ve kurumların da startup dünyası ile entegre olmasına olanak sağlıyor. 

Girişim sermayesi yatırımlarında uzmanlaşan BUBA Ventures’ın 1514 Fon hazırlığında, strateji belirlemede aktif çalışan Deniz Özen, Türkiye Girişimciliğini ekosistemin lideri Amerika ile karşılaştırdı: “Geçtiğimiz sene Amerika’da 8.000'den fazla startup 85 milyar dolarlık fon alırken Türkiye’de 167 startup ancak 103 milyon dolarlık yatırım alabildi. Türkiye’deki girişim sermayesi yatırımları GSYH’sına kıyasla ~%0,01 iken Amerika’da bu oran ~%3’ü buldu. Ancak girişimcilik konusuna sadece rakamsal yaklaşmak doğru olmaz. Amerika’nın Silikon Vadisiyle neredeyse 100 sene öncesine uzanan girişimcilik hikayesini, Türkiye’nin 10 yıl önce başlayan kendi hikayesiyle rakamsal karşılaştırmak doğru değil. Attığı ekosistem tohumlarının meyvelerini 1 milyar $ değerine ulaşmış unicorn’larla alan Amerika’nın, bugün toplam sermaye fonunun neredeyse %22sini unicorn’lar oluşturuyor.” 

Türkiye’de Tübitak ve Hazine’nin desteklerini çok olumlu nitelendiren Özen, ”Geleceğin teknolojilerine yatırım yapan bir firmanın çalışanı olarak ülkemde de bu tür atılımların olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Girişimcilik ve fon mekanizmaları üzerindeki kararlı çalışmalarını izlediğim BUBA ile birlikte yol almaktan mutluyum. Birlikte çözümlerimizle, yerel girişimleri küresel pazarlara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.

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