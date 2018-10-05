Türkiye’de girişimcilik dünyası statü atlıyor
Hızla büyüyen girişimcilik dünyasını destekleyen kurumlar, açtıkları kuluçka merkezleri ve hızlandırma programlarıyla sektöre ciddi bir ivme kazandırırken, yurt dışı modelleri örnek alınarak geliştirilen yeni yatırım modelleri bu işe olan güveni arttırıyor.
Genel olarak 2017 senesini değerlendirdiğimizde startup’lara yapılan yatırım miktarının 100 milyon USD üzerine çıktığını görüyoruz. Yatırım miktarları her ne kadar yıllara göre hızlı bir büyüme eğrisi çizse de, Microsoft MEA Bölgesi Perakende Genel Müdürü Deniz Özen’in de belirttiği gibi, girişimciliğin statü atlaması için bu büyüme eğrisi yeterli değil. ”Ülkemizde esas girişimcilik farkındalığı, devletin girişimler için başlattığı destek programlarının gücüyle hayat bulacak. Önümüzdeki senelerde Türkiye girişimciliğinin bu şekilde statü atlayacağına inanıyorum” diyen Özen, Tübitak 1514 Fon Programının (TechInvesTR) dünya örneklerinin iyileri arasında gösterilebilecek bir program niteliğinde olduğunun altını çizdi. TechInvesTR programı, ülke ekonomisine katma değer sağlayabilecek teknolojik girişimlere başlangıç finansmanı sağlarken, üniversitelerin ve kurumların da startup dünyası ile entegre olmasına olanak sağlıyor.
Girişim sermayesi yatırımlarında uzmanlaşan BUBA Ventures’ın 1514 Fon hazırlığında, strateji belirlemede aktif çalışan Deniz Özen, Türkiye Girişimciliğini ekosistemin lideri Amerika ile karşılaştırdı: “Geçtiğimiz sene Amerika’da 8.000'den fazla startup 85 milyar dolarlık fon alırken Türkiye’de 167 startup ancak 103 milyon dolarlık yatırım alabildi. Türkiye’deki girişim sermayesi yatırımları GSYH’sına kıyasla ~%0,01 iken Amerika’da bu oran ~%3’ü buldu. Ancak girişimcilik konusuna sadece rakamsal yaklaşmak doğru olmaz. Amerika’nın Silikon Vadisiyle neredeyse 100 sene öncesine uzanan girişimcilik hikayesini, Türkiye’nin 10 yıl önce başlayan kendi hikayesiyle rakamsal karşılaştırmak doğru değil. Attığı ekosistem tohumlarının meyvelerini 1 milyar $ değerine ulaşmış unicorn’larla alan Amerika’nın, bugün toplam sermaye fonunun neredeyse %22sini unicorn’lar oluşturuyor.”
Türkiye’de Tübitak ve Hazine’nin desteklerini çok olumlu nitelendiren Özen, ”Geleceğin teknolojilerine yatırım yapan bir firmanın çalışanı olarak ülkemde de bu tür atılımların olduğunu görmek beni heyecanlandırıyor. Girişimcilik ve fon mekanizmaları üzerindeki kararlı çalışmalarını izlediğim BUBA ile birlikte yol almaktan mutluyum. Birlikte çözümlerimizle, yerel girişimleri küresel pazarlara taşıyacağımıza inanıyorum” dedi.
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