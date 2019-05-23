Türkiye'de erişime açılan PUBG Lite'ın özellikleri duyuruldu

PUBG, lite versiyonu ile bu kez düşük performanslı bilgisayar sahiplerinin erişimine açıldı. Oyunu şu ana kadar mobil olarak oynayan oyuncular için PC versiyonunun işleyişi hakkında bilgi veren oyunun yapımcısı, özellikleri detaylı bir şekilde yayımladı. İşte, Türkiye süreci başlayan PUBG Lite hakkında detaylı bilgiler

PUBG LİTE NEDİR?

PUBG LITE, çok çeşitli PC’lerde oynayabileceğiniz, çevrimiçi, çok oyunculu bir Battle Royale türü olan, beğeni toplayan ve ödüllü PLAYERUNKNOWN’S BATTLEGROUNDS’in ücretsiz bir uyarlamasıdır. Her maç, diğer 99 oyuncuyla birlikte bir savaş alanına yerleştirilip, malzeme toplayarak, rakiplerinizi alt edip hayatta kalan son kişi olmak amacınızdır. Kazanan hepsini alır, bu yüzden silah tutma yeteneği kadar strateji de oynanışta çok önemlidir.

PUBG LITE’ın tek kuralı, her bir maçta hayatta kalan son kişi olmaktır. Herhangi bir eşyanız olmadan bir uçaktan düşeceksiniz. Öyleyse önce hayatta kalmanızı kolaylaştıracak eşya için yağmalamaya başlamalısınız; koruyucu giysiler, sırt çantaları, silahlar, iyileştirme eşyaları ve hatta kızgın bir tava. Oyun boyunca yağmalamaya ve sayısız eşya bulmaya devam etmelisiniz. Her eşya hayatta kalma taktiğin için farklı bir ama hizmet edecek. Ardından hayatta kalacak son kişi olabilmek için karar vermeniz gerekmektedir, rakiple karşı karşıya gelip savaşmak mı yoksa gizli hareket etmek mi? Haritada dolaşmak için seçebileceğiniz çok sayıda aracınız olacak. Yapmanız gereken, taktiksel bir seçim. PUBG LITE’ın oyun dinamikleri olan Mavi Alan ve Kırmızı Alan, haritadaki seyahat yönünüzü pasif ve zorlu bir şekilde yönetecektir.

Antrenman Modu

Antrenman Modu, 5 ile 20 oyuncunun 2×2 km’lik bir haritada alıştırma yapmasına olanak sağlar. Oyuncular, tüm silah ve araçlar ile, bir zaman sınırı olmadan alıştırma yapabilir ve gerçek oyunda rakiplerine karşı daha kolay üstünlük sağlayabilir.

Modlar ve Perspektif

Oyun stilinize ve tercihinize göre, 2 farklı perspektif ile PUBG LITE’ı oynayabilirsiniz: Üçüncü Şahıs Perspektifi ve Birinci Şahıs Perspektifi. Hangi perspektifin daha iyi olduğu gibi bir doğru yoktur, lütfen tercihinize göre seçiminizi yapın.

Üçüncü Şahıs Perspektifi (TPP)

Bu perspekif ile karakterinizi bedenini dışarıdan görebilirsiniz.

Birinci Şahıs Perspektifi (FPP)

Bu perspektif ile oynadığınız karakterin gözünden görürsünüz.

Modlar – Tek (Solo) ya da takımla (Squad)

Tek başınıza ya da bir takımın parçası olarak oynamak sizin tercihinizdir. Squad oynamak istiyorsanız, takım arkadaşlarınızdan zorlu anlarda yardım talep edebilirsiniz ve daha taktiksel bir şekilde rakip ile karşı karşıya gelirsiniz.

Ayrıca “solo-squad” modunda da oynamaya karar verebilirsiniz,

Solo – Tek başınıza oynayın, 99 solo oynayan rakibe karşı.

Squad – 4 kişiden oluşan bir grupla oynayın, 3 arkadaş ile ya da rastgele oyuncular ile 24 diğer Squad rakibe karşı.

Solo-squad – Tek başınıza oynayın, diğer solo ya da squad oyunculara karşı.

Sesli İletişim

PUBG LITE sesli iletişimi destekler, bu şekilde kolayca takımınızla taktikleri tartışabilirsiniz. Akıllıca kullanın.

Haritayı Kullanmak ve Yön İşaretlemek

Haritayı tahmin ettiğinizden daha sık kullanacaksınız. Harita mavi alan ile kırmızı alanı gösterir ve aynı zamanda sizin ve takımınızın bir sonraki adımını ve stratejisini belirlemeye yardımcı olur. Solo ya da Squad, haritada ilerlemek istediğiniz lokasyonu işaretleyin. Akıllıca kullanın. Bu, özellikle Squad modunda etkili bir iletişim aracıdır, nerede buluşmak istediğinizi, nereye gitmek istediğiniz ve çok daha fazlasını vurgular.

Oyun-içi Ödüller

BP, ya da Battle Points, PUBG LITE’ta oynadığınız her bir maç için ödül olarak verilir. Daha uzun hayatta kalırsanız veya iyi performans gösterirseniz, daha fazla BP kazanabilirsiniz. BP’lerle lobide çeşitli eşyalar ve kasalar satın alabileceksiniz. Hayatta kaldığınız her mavi alan çemberinden sonra, bir maçtan ne kadar BP biriktirdiğinizi görebileceksiniz. Bu şekilde, daha uzun süre hayatta kalmak için motive olabilirsiniz.

Ücretsiz Pass

Ücretsiz Pass sistemi ile PUBG LITE’taki karakterinizin görünümünü çok çeşitli şekilde özelleştirip, güçlendirebilir, aynı zamanda havalı eşyalarla oyun deneyiminizi geliştirebilirsiniz. PUBG LITE oynadıkça, Pass’lerden daha çok eşya kazanacaksınız. Pass’leri incelemeyi unutmayın. Pass’ler devamlı olarak güncellenir.

Sezonlar

PUBG LITE, Sezonlara bölünür kişisel istatistiklerinizi takip edebilir, her bir sezon için liderlik durumunuzu görüntüleyebilirsiniz. Pratik yapın ve liderlik tablosunda zirveye adınızı yazdırın.

Pratik Mini-Harita ve Harita Özellikleri

1- Ses Yönü Görüntülenmesi

Ses, PUBG LITE oyununun önemli bir özelliğidir. Yakında bulunan silah seslerini ve araç seslerini iyi bir şekilde duymanız, rakiplerinizin nerede olduğunu ve eylemlerin nerede gerçekleştiğinden şüphe etmenizi ve rekabet avantajına sahip olmanızı sağlayacaktır. PUBG LITE’taki mini harita ile, seslerin nereden geldiğini görsel olarak görebileceksiniz. Ancak dikkat etmelisiniz, susturucu eklenmiş silahların duyulması ve bulunması kolay olmayacaktır.

2- Araç Yönü Görüntülenmesi

Bir binanın içinde bir süre kaldıktan sonra ya da başkalarıyla çatışmaya girdikten sonra aracınızı nereye koyduğunuzu hatırlamak her zaman kolay olmayabilir. PUBG LITE’taki mini-harita, aracı bulmanıza yardımcı olmak için sürdüğünüz aracın konumunu gösterecektir, tabi tekrar binmeye karar verirseniz.

3- İşaret’e Olan Mesafe

Harita, sizin ile işaretlediğiniz ‘işaret’ arasındaki mesafeyi gösterecektir.

4- Bomba Zaman Ölçer

PUBG LITE’ta bombaların zamanları görüntülenebilir. Dikkatlice sayın.