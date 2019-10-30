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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
hurriyet.com.tr / ÖZEL
30.10.2019 - 06:37, Son Güncelleme:

Türkiye'de büyük kurumları hedef alan siber saldırı nasıl yapıldı?

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Türkiye'de büyük kurumları hedef alan siber saldırı nasıl yapıldı?

Geçtiğimiz günlerde Türk Telekom başta olmak üzere Garanti Bankası BBVA dahil bir dizi kuruma yönelik olarak gerçekleştirilen siber saldırı tüm gün boyunca sürerken, saldırıların ağırlıklı olarak internet trafiğini yavaşlatan DDOS tipi siber saldırı olduğu öğrenildi. Peki hacker'lar saldırılarını nasıl gerçekleştirdi? Rus merkezli siber güvenlik platformu Kaspersky'den Hürriyet'e konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

Geçtiğimiz Pazar günü boyunca etkisi hissedilen siber saldırılar neticesinde büyük kurumlar birbiri ardına açıklamalarda bulunurken, siber güvenlik uzmanları da yaşanan bu son gelişmeyi yorumladı. Kaspersky Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Maher Yamout, saldırı sonrası Hürriyet'e şu açıklamayı yaptı:

“Türkiye yalnız değil! Yakın zamanda META bölgesinde, Asya, Orta Doğu, Latin Amerika ve Güney Afrika'da dahil olmak üzere dünya çapında benzer DDoS saldırılarının bankaları ve telekom şirketlerini hedef aldığını gördük. Şu anda görünürdeki bilgilerle yaptığımız değerlendirmeye dayanarak, finansal motivasyonla yapıldığı için doğası gereği suç olan bu saldırıların aynı yolu izlediğini söyleyebiliriz. Saldırılarda gözlemlediğimiz ortak tema; saldırganların, kurbanlara gönderdikleri tehdit e-mailiyle belirli miktarlarda parayı Bitcoin ile ödemelerini istemeleri; aksi takdirde kurbanlar, 6, 54 ve 100 Gbps gibi değişen hacimlerde bir DDoS saldırısına maruz kalıyorlar. Para ödenmezse, saldırganlar bankanın çevrimiçi hizmetlerini azaltan ve itibarlarına zarar veren daha büyük saldırılar başlatabilir. Kullanılan DDoS saldırısının türüne bağlı olarak, farklı önlemler alınabilir. Ancak, yakın zamanda Türkiye'de yaşanan saldırlara benzer şekilde, teknik olarak daha büyük bant genişliğine sahip olan hedeflere yönelik büyük hacimli DDoS saldırıları söz konusu olduğunda şirketlerin, sistemin aksama/arıza sürelerinden kaçınmak için “global network scrubbers” kullanmaları önerilir.”

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