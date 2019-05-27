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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
27.05.2019 - 11:12, Son Güncelleme:

'Türkiye'de bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var'

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'Türkiye'de bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye'de özellikle bilimsel ve teknoloji temelli işlerde müthiş bir potansiyel var. Bizim insanımızın kodlarına, bilimsel bilgiyi pratiklikle bir araya getirme işlenmiş." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bu yıl ABD’nin Phoenix kentinde düzenlenen International Science and Engineering Fair (INTEL ISEF) proje yarışmasına Türkiye adına katılım sağlayan ve ödül alan 5 öğrenciyi, aileleri ile birlikte kabul etti.

Etkinlikte konuşan Varank, gençlerin bu alanlarla ilgili olmasının kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Türkiye'de özellikle bilimsel ve teknoloji temelli işlerde iyi bir potansiyel var. Bizim insanımızın kodlarına, bilimsel bilgiyi pratiklikle bir araya getirme işlenmiş. Gençlerimiz çok başarılılar." ifadelerini kullandı.

Ortaokul başlangıç, lise başlangıç seviyesindeki öğrencilere 81 ilde 100 DENEYAP teknoloji atölyeleri kuracaklarının bilgisini veren Varank, burada geleceğin teknolojileri ile ilgili eğitimler vereceklerini söyledi.

Etkinliğin ardından Bakan Varank, öğrencilerle fotoğraf çekildi.

INTEL ISEF proje yarışması

TÜBİTAK tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na başvuru yapan ve ön değerlendirme, bölge sergisi değerlendirmesi ile son olarak final sergisine katılarak derece alan proje sahibi öğrenciler arasından ilgili jüri tarafından belirlenen 8 projenin sahibi öğrencilerle 2000 yılından bu yana her yıl INTEL ISEF (International Science and Engineering Fair) proje yarışmasına katılım sağlanıyor.

Bu yıl ABD'nin Phoenix kentinde 12-17 Mayıs'ta düzenlenen ve 80’den fazla ülkeden bin 100’ün üzerinde projeleriyle 2 bine yakın öğrencinin yarıştığı INTEL ISEF proje yarışmasına, Türkiye adına 8 projeyle katılım sağlandı ve bu projeler arasında 3 proje, yarışmadan ödül alarak döndü.

Musa Sadık Ünal'ın yazılım alanında hazırlamış olduğu "Görme Engelli Bireyler İçin Sesli ve Hissedilebilir Resim Okuma Sisteminin Geliştirilip Prototipinin Üretilmesi" isimli proje dördüncülük, Zeynep Dikle ile Arda Mavi'nin yazılım alanında hazırlamış olduğu "Sesgoritma" isimli proje dördüncülük ve Berk Alaattin Bektemur ile Aslı Doğu'nun coğrafya alanında hazırlamış olduğu "Coğrafya Öğretiminde 'Stem-Kodlama' Örneği: Mobil Meteoroloji İstasyonu ve Milli Rasat Bankası" isimli proje American Meteorological Society (AMS) tarafından verilen özel ödül kategorisinde birincilik kazandı.

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