Türkiye’de 2019 yılında 1.46 milyon araç üretildi

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Türkiye otomotiv sanayiine yön veren 14 büyük üyesiyle sektörün çatı kuruluşu olan Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2019 yılına ait toplam üretim, ihracat ve pazar verilerini açıkladı. 2019 yılında toplam üretim, 2018’e göre yüzde 6 azalarak 1 milyon 461 bin 244 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise yüzde 4 azalarak 982 bin 642 adet oldu. Türkiye otomotiv pazarı 2019 yılını, bir önceki seneye göre yüzde 23 azalarak 491 bin 909 adet seviyesinde kapatırken, otomobil pazarı ise yüzde 20 daralarak 387 bin 256 adet ile yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında toplam otomotiv pazarı 2017 yılına göre yüzde 50 daraldı.

Ticari araç grubu üretiminde de 2019 yılında yüzde 9 oranında azalma yaşandı. Bu dönemde hafif ticari araç üretimi yüzde 8 oranında azalırken, ağır ticari araç üretiminde de yüzde 18’lik azalma yaşandı. Ticari araç pazarı ise 2018 ile karşılaştırıldığında yüzde 33 oranında daraldı. Aynı dönemde hafif ticari araç pazarı yüzde 32, ağır ticari araç pazarı ise yüzde 38 oranında daralmayla yılı tamamladı. Baz etkisi dikkate alındığında hafif ticari araç pazarı 2017 yılına göre yüzde 61, ağır ticari araç pazarı 2015 yılına göre yüzde 75 daralmış oldu. Traktör grubunda üretim 2019 yılında yüzde 40 düşüş gösterirken, pazar 2018 yılına göre yüzde 49, baz etkisi dikkate alındığında 2017 yılına göre yüzde 66 geriledi.

OSD verilerine göre, toplam otomotiv ihracatı 2019 yılında, bir önceki yıla göre adet bazında yüzde 5 azalarak, 1 milyon 252 bin 586 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ihracatı ise yüzde 5 oranında azalarak 828 bin 744 adet oldu. Bu dönemde ihracat dolar bazında yüzde 3 azalırken, euro bazında ise yüzde 2 arttı. Buna göre toplam otomotiv ihracatı 31,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı ise 11,9 milyar dolar ile 2019 yılını kapattı. Euro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 oranında artarak, 10,6 milyar euro seviyesinde gerçekleşti.