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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Türkiye yerli eSIM teknolojisine geçiyor

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Türkiye yerli eSIM teknolojisine geçiyor

Yeni nesil otomobillerde acil durumlarda otomatik olarak 112’ye bağlanan eCall için gerekli eSIM yönetim sistemiyle ilgili yaşanan belirsizlik sona erdi. Yeni nesil otomobil sahipleri yerli ve milli eSIM uzaktan yönetim teknolojisiyle daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşayabilecek.

AB üyesi 28 ülke ile birlikte Türkiye’de de 1 Nisan 2018’den itibaren üretilen tüm yeni otomobillerde “eCall’ sisteminin kullanılması zorunlu hale geldi. Acil arama anlamına gelen "eCall" sistemi yeni nesil otomobillerde kaza, yoldan çıkma gibi acil durumlarda devreye girerek hayat kurtarmayı hedefleyen bir yenilik. Sistem, sürücü ya da yolcular konuşamayacak durumda olsalar bile “eSIM” teknolojisiyle otomatik olarak 112 ile bağlantı kurarak ilk yardım ekiplerine kazanın nerede olduğu bilgisini aktarıyor. Bu sayede sürücü veya yolcular bilinçlerini kaybetmiş olsalar bile yerleri tespit edilebiliyor. “eCall’ sistemine sahip olmayan araç modellerinin ithalatı yapılamıyor. 

Yerli eSIM uzaktan yönetim sistemi zorunlu ve yerli malı belgesi gerekli 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yerli eSIM uzaktan yönetim sistemini zorunlu kıldı, yerli malı belgesi şartı getirdi. Kararın gerekçesinde bilgi ve haberleşme teknolojilerinde etkin rekabetin sağlanması, abone değişimi sürecinde yaşanabilecek olası sorunların en aza indirilebilmesi, tüketici haklarının ve kişisel verilerin yurtdışına çıkarılmasına engel olunarak korunması yer alıyor. Ayrıca siber güvenliğin azami seviyede sağlanmasını, millî güvenlik, kamu düzeni veya kamu hizmetinin gereği gibi yürütülmesi amacıyla alınan kararla kullanılacak sistemler için 29.02.2020 tarihine kadar gerekli hazırlıkların tamamlanması şartı da getirildi. 

Yüzde yüz yerli çözüm kullanıma hazır 

BTK’nın Türkiye’ye ithal edilecek eSIM’li otomobillerin güvenlik nedenleriyle üzerlerindeki operatör profillerinin Türkiye’den yönetilmesi zorunluluğunu şart koştuğunu belirten Metamorfoz Genel Müdürü Ayşegül Topoğlu, “12.02.2019’da BTK, eSIM teknolojilerinde kullanılacak uzaktan yönetim sistemlerinin Türkiye içerisinde konumlandırılması yönünde bir kurul kararı aldı. Karara göre, eSIM uzaktan yönetimi ile ilgili yapı Türkiye’de tesis edilecek ve bu sayede hayati önem taşıyan, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek hassas veriler de Türkiye sınırları içerisinde kalmış olacak. Metamorfoz olarak çalışan, GSMA (Mobil Operatörleri Birliği) standartları ile uyumlu, %100 yerli malı belgesine sahip Metamorfoz eSIM Uzaktan Yönetim Platformu’muzla ihtiyacı yerli ve milli olarak karşılayabilecek durumdayız.” dedi. 

75 milyon TL’lik SIM kart maliyeti de bitiyor 

Numara taşıma söz konusu olduğunda operatörlere ait eski SIM kartlarının atılıp yeni SIM kartların satın alındığına dikkat çeken Ayşegül Topoğlu, “Yurt dışından gelen SIM kartlar numara taşıma işleminde tekrar kullanılamıyor. Yenisiyle değiştirilmesi gerektiği için de ülke olarak ciddi bir maliyete katlanmak zorunda kalıyorduk. Örneğin yılda 50 milyon SIM kart değişikliği olması durumunda, bunun ülkemize maliyeti yaklaşık 75 milyon TL civarında. Bu durum milli servetimizin yurtdışına çıkmasına neden oluyor. Geliştirdiğimiz eSIM Uzaktan Yönetim Platformu ile sanal olarak ve aynı eSIM kullanılarak birden fazla operatör değişikliği yapılabileceği için bu maliyetlere ülke olarak katlanmak zorunda kalmayacağız. Bu kadar önemli bir pazarda Türkiye’de Metamorfoz olarak yerli ve milli bir çözüm sunabiliyor olmak bizim için sevindirici.” bilgisini verdi. 

37,5 milyar dolar olan pazar hacmi 2020’de 151,8 milyar dolar olacak 

Türkiye’de her ne kadar ilk olarak eCall süreçleri ile eSIM projesine geçiş yapılacak olması beklentisi mevcut olsa da çok kısa bir süre içerisinde akıllı telefonlar, iPadler, akıllı saatler, mobil POS cihazları, akıllı sayaçlar gibi cihazlarda da eSIM uygulaması hayata geçirilecek. Yapılan son araştırmalara göre, 2015 yılında 37,5 milyar dolar olan pazarın 2020’de 151,8 milyar dolara çıkması tahmin ediliyor. Dünya çapında ise şimdiye dek 22 telekom operatörü eSIM'e geçiş yapmış durumda.

 Her beş araçtan biri global ağa bağlanacak 

Geçmişte M2M (makinalar arası iletişim) SIM kartlar ile sağlanıyordu. Örneğin bir sayaç üreticisi veya araç kiralama firması cihazlarındaki SIM kartları farklı operatöre taşımak istediğinde, büyük operasyon maliyetlerine katlanarak, sahadaki bütün cihazların SIM kartlarını manuel olarak değiştirmesi gerekiyordu. eSIM teknolojisi ile kullanılan Metamorfoz eSIM uzaktan yönetim platformu sayesinde, operatör değişiklileri, fiziksel olarak cihazın yanına gitmeye gerek kalmadan, havadan müdahale ile ciddi maliyet avantajları ile gerçekleşmiş olacak.Günümüzde bazı yeni nesil otomobillerde plastik SIM kart yerine, eSIM donanımı mevcut ve IoT (nesnelerin interneti) desteği ile pazara sunuluyor. Metamorfoz'un ürettiği eSIM Uzaktan Yönetim Platformu sayesinde birçok markanın yeni nesil otomobilleri Türkiye yollarında görülebilecek. Yeni nesil otomobillerle ilgili Gartner, Machina gibi önemli araştırma şirketlerinin yaptığı araştırmalar 2020 yılında her beş araçtan birinin mobil ağ bağlantısı sayesinde global ağa bağlanacağına işaret ediyor.

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