Türkiye yeni yılda 5G teknolojisiyle tanışacak

Hannover Fairs Turkey’in 12 - 15 Mart 2020 tarihlerinde düzenleyeceği WIN EURASIA 2020 fuarında sergilenecek Türkiye sanayisinin ilk 5G senaryoları, fuar öncesi Siemens, Mitsubishi Electric, MCS, i2i Systems, SICK, Universal Robots UR, Schunk, IQ Vizyon, Merlicon, Oppent, Siskon, Simtek ve Trio Mobil’in katıldığı imza töreniyle tanıtıldı.

i2i Systems’in yeni geliştirdiği yerli ve milli 5G şebekesinin ilk defa duyurulduğu törende, 5G Arena alanında uygulanacak “Akıllı Üretim için 5G” senaryoları gösterildi. “Tümleşik Dijitalizasyon ve Endüstri 4.0"senaryosunda i2i Systems’in canlı 5G şebekesi test edildi.

MCS GRUP tarafından tasarlanan “CodeMaster Endüstri 4.0 Uygulaması” bu ağı kullanarak MITSUBISHI ELECTRIC robotu, Schunk robot eli ve SIEMENS Mindsphere bulut çözümü ile IIoT tabanlı haberleşti. Senaryo kapsamında ürünün iş emri verildiği andan itibaren tüm yaşam döngüsü anlık olarak takip edilebildi. i2i Systems’in yerli ve milli 5G teknolojisinin kullanıldığı; SICK, Universal Robots UR ve Schunk ortaklığıyla sergilenen diğer senaryoda ise insan-robot-bulut ve sensör etkileşimi gerçek zamanlı olarak gösterildi.

Hayata geçirdikleri bu işbirliğiyle 5G alanında özellikle farklı endüstrilerin dönüşümüne katkı sağlayacak ortak çalışmaları teşvik etmeyi amaçladıklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel, “Türkiye dijital dönüşümde bir çağ atlıyor. Yerli ve milli 5G frekansının bütünleşik 5G senaryoları üzerinde kullanılması, Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi'ni gerçekten ciddiye aldığını ve yeni bir döneme kapı araladığını gösteriyor. WIN EURASIA'da otonom sistemlerden robot insan etkileşimine, anlık ısı haritası ve üretim takibinden karanlık fabrika ile yapay zekâya, derin öğrenmeden bulut sisteme kadar farklı konularda canlı 5G senaryolarını bir araya getireceğiz. Türkiye’nin endüstriyel alandaki gücünü tüm dünya görecek.” dedi.

“5G uygulaması verimi ciddi oranda artıracak”



Teknolojide yeni devrim Endüstri 4.0'ı hayata geçirirken, SCHUNK olarak bu teknolojiye uygun hızı sağlayacak 5G Uygulamalarının bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Schunk Türkiye ve Orta Doğu Ülke Müdürü Emre Sönmez ise “Nesnelerin İnternetinden bahsettiğimiz bu dönemde; durum, süreç izleme ve iletişimin doğrudan bileşen düzeyinde yapıldığı ürünlerimiz ile biz de bu verimliliği artıracak sisteme entegre oluyoruz. Özellikle üretim alanlarında esnek, hızlı ve verimi ciddi oranda artıracak olan 5G uygulamasının hayatımıza katılmasıyla, ticari kapasitenin artışını heyecanla bekliyoruz.” dedi.

“Endüstri 4.0’a geçiş Türkiye’nin öncelikli hedefi olmalı”



ENOSAD Başkan Yardımcısı Dr. Hüseyin Halıcı; Dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçiş, yerli teknoloji vurgusuyla “Türkiye sanayisinin her kolu için her zamankinden daha kritik bir konu haline geldi. Başta KOBİ’lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin, zaman kaybetmeden üretimde bu teknolojilere yer vermesinin rekabette önemli avantajlar sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle bilişim, otomasyon gibi alanlarda Türkiye’nin teknolojik altyapısı dikkate alındığında, yerli firmalarımızın belli ölçülerde Endüstri 4.0’a geçmeye hazır olduklarını söyleyebiliriz. ENOSAD olarak dijitalleşme ve Endüstri 4.0’a geçişin Türkiye’nin öncelikli hedefi olması gerektiğine inanıyoruz ve bu hedefin gerçekleştirilmesinde Türkiye sanayisine hizmet etmek için gerek ulusal gerekse uluslararası üyelerimizle her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Endüstri 4.0 ve dijitalleşme ile ilgili son uygulamaları takip etmek isteyen herkesi WIN EURASIA fuarına bekliyoruz” dedi.