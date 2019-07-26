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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.07.2019 - 12:25, Son Güncelleme:

Türkiye ve Rusya, Sibirya'nın bilinmeyenlerini birlikte araştırıyor

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Türkiye ve Rusya, Sibirya'nın bilinmeyenlerini birlikte araştırıyor

Türk ve Rus bilim insanları, Sibirya'da Yenisey ile Lena nehirleri arasında Türk tarihine ışık tutacak kazı çalışmaları yapıyor.

Türk ve Rus bilim insanları, çok iyi bilinmeyen Sibirya tarih öncesi arkeolojisine ve Türk tarihine ışık tutmak için ortak kazı çalışmaları başlattı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi ile İrkutsk Devlet Üniversitesi Baykal Bölgesi Araştırmaları Enstitüsü, Yenisey ve Lena nehirleri arasında ortaklaşa prehistorik araştırmalar gerçekleştiriyor.

Çok iyi bilinmeyen Sibirya tarih öncesi arkeolojisine dair yeni bilgilere ulaşabilme amacıyla hazırlanan Sibirya Araştırmaları Projesi, kısa bir süre önce hayata geçirildi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Kafkasya Orta Asya Arkeoloji Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Semih Güneri, projeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Güneri, Sibirya'da Yenisey-Lena nehirleri arasında hazırlıkları birkaç yıldır süren Sibirya Araştırmaları Projesi'nin bölge arkeolojisinin en erken evrelerini anlamak ve Uzak Asya'daki Türk tarihini ele alan Türk-Altay kuramı sürecinde geliştirilen hipotezlere yeni somut kanıtlar bulabilmek için hazırlandığını bildirdi.

Güneri, İrkutsk Devlet Üniversitesi Baykal Bölgesi Araştırmaları Enstitüsü ile 2017'den bu yana görüşmeleri sonucunda Yenisey-Lena arasında ortaklaşa prehistorik araştırmalar gerçekleştirilmesinin kararlaştırıldığını söyledi.

Bölge arkeolojisinin son yirmi yıldır Batılıların ilgisini çekmesine rağmen ağır fiziki koşulların araştırmacıları caydırdığını ifade eden Güneri, kendisine eşlik eden doktora öğrencileri Ayça Avcı İpekçi, Ahmet Bayburt ve Rus araştırmacıların bölgede ortak kazılara başladıklarını aktardı.

Güneri, "İşimiz çok kolay değil. Ağustos ayı içinde ısı akşam sıfırın altına kadar düşecek. Yaklaşık 12 hafta sürecek çalışmalarımız Angara-Baykal bölgesinde başladı." dedi.

Angara Nehri'nin Yenisey'e döküldüğü Üst-Belaya bölgesinde de Neolitik Çağ yerleşme alanında kazı yapılacağını kaydeden Güneri, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ın da projeye büyük destek verdiğini sözlerine ekledi.

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