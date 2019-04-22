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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Teknoloji
A.A.
22.04.2019 - 14:05, Son Güncelleme:

Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

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Türkiye ve Belarus'tan Antarktika açılımı

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlayan Türkiye, beyaz kıtaya yönelik çalışmalarda iş birliği ağını genişletiyor.

Türkiye, 3'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni başarıyla tamamlamasının ardından Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında ilk iş birliği protokolünü Belarus ile imzalayarak, kutup çalışmalarındaki ağını genişletti.

Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 16 Nisan'da gerçekleştirdiği Türkiye ziyareti, iki ülke arasında diplomatik ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra bilimsel alanda yürütülecek ortak çalışmalar için de zemin hazırladı. Bu kapsamda, Antarktika'daki Bilimsel ve Teknik İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Belarus Bilimler Akademisi Başkanı Vladimir Gusakov tarafından imzalandı.

Mutabakat zaptıyla Antarktika Bilimsel Araştırma ve Bilim Üssü Projesi kapsamında ilk iş birliği protokolü hayata geçirilmiş oldu.

Bilimsel, teknik ve lojistik çerçeve

Taraflar arasında eşitlik ve karşılıklı fayda ilkesine dayanan mutabakat zaptı, kutup bölgelerinde bilimsel, teknik ve lojistik iş birliği için çerçeve sunacak.

Söz konusu mutabakat zaptına göre Türkiye ve Belarus, kutuplar konusunda ortak araştırmalar yapacak, Antarktika'da yürütülecek bilimsel araştırma ve lojistik programlarının planlanmasında birlikte hareket edecek. İki ülke kıtada gerçekleştirilecek faaliyetlere, önde gelen bilim insanları ve uzmanların değişimi yoluyla teknolojik ve lojistik destek sağlayacak.

Türkiye ve Belarus'un kutup çalışmalarında ortak konferanslar, seminerler ve toplantılar düzenlenmesi, Antarktika'da bilimsel araştırmalarda karşılaşılan sorunlara ilişkin deneyimlerin paylaşılması planlanıyor.

Antarktika doğasının korunması önceliklerden

İki ülke bilim insanları, iş birliği yapılan projeler kapsamında ortak ekipman ve numune kullanımına gidecek, iş birliği yapılan projeler kapsamında bilimsel ve teknik bilgi paylaşımı yapacak. Türkiye ve Belarus, Antarktika'da gerçekleştirilen bilimsel araştırmalara ilişkin ortak yayınlar hazırlayacak.

İki ülke arasındaki bilimsel iş birliğinin öncelikleri ise kıtada çevrenin korunması, insan faaliyetlerinin Antarktika doğası üzerindeki etkisinin ve oluşturduğu kirliliğin izlenmesi olacak.

Antarktika'da yer kabuğunun, buz tabakası ve denizlerdeki buzulların dinamiğinin anlaşılması amacıyla yeni bilimsel araçların geliştirilmesi, bilimsel iş birliğinin diğer önceliklerini oluşturacak.

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